$20.000 pro Tag: iBeer und die goldenen Tage des App Store

Sheraton taufte seine App auf den Namen iBeer und verlangte zum Start des App Stores ebenfalls $2,99. Was dann folgte war eine wilde Zeit mit zwei Jahren der ununterbrochenen Platzierung in den App Store Top-Charts die mit Umsätzen von $10.000 bis $20.000 pro Tag einherging.

Spannender Blick zurück. In einem Interview mit dem MEL Magazin erinnert sich der für die iBeer verantwortliche Entwickler Steve Sheraton an seinen unwahrscheinlichen Überraschungserfolg und plaudert in entspannter Atmosphäre aus dem sprichwörtlichen Nähkästchen. Damals, 2008, hatte der als Magier aktive Sheraton die Idee eine iPhone-Applikation zu entwickeln, mit der sich das Trinken eines virtuellen Glas Biers simulieren lassen würde – ein simpler Party-Trick, der nicht produktiv, sondern vor allem spaßig sein sollte und das Glück hatte, zu einer der ersten iPhone-Applikationen überhaupt zu zählen.

