AirPods 3: Die Servicepreise bleiben unverändert

An dieser Stelle sei nochmal darauf hingewiesen, dass auch das Standard-Ladecase der AirPods Pro schon das kabellose Laden unterstützt hat. Die neue Ladehülle ist nun wie bei den AirPods der 3. Generation zusätzlich mit MagSafe kompatibel und so konstruiert, dass sie sich einfacher auf einem MagSafe-Ladegerät platzieren lässt und dort auch magnetisch festgehalten wird.

Bei den AirPods Pro kommen nun ergänzend zu den bisherigen Serviceoptionen auch die Kosten für das neue MagSafe-Ladecase hinzu. Hier verlangt Apple für Reparaturen außerhalb der Garantie 99 Euro, und hat man die MagSafe-Ladehülle verloren, so fallen 109 Euro für den Ersatz an.

