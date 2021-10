Apple-Angebote: AirTags und MagSafe-Ladegerät wieder günstig

Aufpassen müsst ihr momentan allerdings bei günstigen Angeboten für die AirPods Pro. Wir haben ja darüber berichtet, dass Apple die Ohrhörer jetzt mit MagSafe-Ladecase ausliefert . Es ist gut möglich, dass es sich bei Sonderangeboten für die Ohrhörer bei Drittanbietern um einen Abverkauf der alten Version handelt, die mit einer „einfachen“ Induktionsladehülle statt dem MagSafe-Case ausgestattet war – achtet also auf die Erwähnung einer MagSafe-Ladehülle in der Beschreibung.

An dieser Stelle sei auch nochmal an die teils großen Preisunterschiede bei MagSafe-Zubehör erinnert. So ist jetzt auch das bei Apple für 45 Euro angebotene MagSafe-Ladegerät nun wieder mit deutlichen Preisnachlass verfügbar, und lässt sich aktuell über Versender wie Amazon und Galaxus für nur 30,76 Euro beziehen.

