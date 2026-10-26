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Nur neue iPhones sparen automatisch Strom

Adaptive Leistung: So verlängert das iPhone seine Akkulaufzeit
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Apple erläutert in einem neuen Support-Dokument zur adaptiven Leistung, wie aktuelle iPhone-Modelle ihren Energieverbrauch automatisch regulieren. Die Funktion soll insbesondere an Tagen helfen, an denen das Smartphone stärker als gewöhnlich beansprucht wird. Anders als der klassische Stromsparmodus greift sie nicht grundsätzlich ein, sondern versucht vorherzusagen, wann zusätzliche Akkureserven benötigt werden.

Adaptive Leitung beim iPhone

Adaptive Leitung beim iPhone

Dafür wertet das iPhone die bisherigen Nutzungsmuster direkt auf dem Gerät aus. Mindestens sieben Tage benötigt die Funktion, um die Gewohnheiten des Nutzers kennenzulernen. Erst danach wird sie aktiv. Anschließend kann das System die Bildschirmhelligkeit geringfügig reduzieren, Hintergrundprozesse einschränken oder bei 20 Prozent Restladung den Stromsparmodus einschalten.

Nur neue iPhones sparen automatisch Strom

Auf dem iPhone Duo, den iPhone-18-Pro-Modellen sowie der gesamten iPhone-17-Familie einschließlich iPhone Air ist die adaptive Leistung bereits ab Werk aktiviert. Besitzer eines iPhone 15 Pro oder der iPhone-16-Modelle müssen die Funktion dagegen zunächst selbst einschalten.

Adaptive Leistung in iOS 27: Auf älteren Geräten inaktiv

Adaptive Leistung in iOS 27: Auf älteren Geräten inaktiv

Die entsprechenden Schalter befinden sich unter „Einstellungen > Batterie > Strommodus“. Dort lassen sich auch Benachrichtigungen konfigurieren. Das iPhone informiert beim ersten Eingriff und anschließend nur noch an Tagen mit ungewöhnlich hohem Energieverbrauch. Wer die Hinweise deaktiviert, verzichtet nicht auf die automatische Unterstützung.

Bei anspruchsvollen Aufgaben hält sich die Funktion zurück. Fotografieren und Spiele mit aktiviertem Spielmodus sollen weiterhin die volle Leistung abrufen können. Die Anpassungen betreffen damit vor allem weniger zeitkritische Aufgaben im Hintergrund.

Zwei kompakte Netzteile günstiger erhältlich

Passend zum Thema lohnt sich auch ein Blick auf zwei aktuelle Ladegeräte. Das iPhone Duo wird ohne Netzteil ausgeliefert. Apples erst seit August in Deutschland erhältlicher Dynamic Power Adapter kostet bei Amazon derzeit 37,50 Euro statt regulär 45 Euro. Er liefert dauerhaft 40 Watt und bei Bedarf kurzzeitig bis zu 60 Watt. Auch der versenkbare Eurostecker ist für unterwegs praktisch.

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Eine günstigere Alternative ist das bereits von uns getestete Anker Nano mit Display. Das 45-Watt-Netzteil zeigt bei unterstützten Geräten Akkustand und Ladeleistung an. Sein separater Schonmodus reduziert die Ladeleistung auf 20 Watt. Amazon verlangt aktuell 29,99 Euro.

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26. Okt. 2026 um 15:15 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    10 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Womit ich sehr zufrieden bin, ist das flache klappbare 65W Netzteil von Hama. USB-C und -A Anschluss inkl. für derzeit 26 EuR vielleicht sucht hier jemand was Ähnliches
    https://amzn.eu/d/0aA3yYB2

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  • Hoffentlich verbraucht die Funktion selbst nicht mehr Strom, als dass ich damit einspare.

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    • Dachte ich auch insgeheim :D
      hab adaptive Leistung und Benachrichtigungen darüber an, hab noch nie eine Info bekommen dass das nun aktiviert wurde. Akku war des Öfteren schonmal nahezu leer, obwohl ich nichtmal zu Haus und irgendwo unterwegs war, wo ich sonst nicht bin. Hätte erwartet, dass das ja ein einfach zu messendes Ereignis sein sollte.

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  • Braucht 7 Tage zu lernen, erst dann läuft die Funktion. Nach sieben Tage wechsele ich die Schicht. Danach spart das iPhone erst dann wenn ich ihn wieder brauche!

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  • Mal zur info: das 16e kann auch Adaptives Laden!

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  • Also in r/ios wird regelmäßig empfohlen, die Funktion zu DEaktivieren, da sie mehr Strom kostet, als sie spart. Ich persönlich merke ehrlich gesagt keinen Unterschied auf dem 17 Pro.

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