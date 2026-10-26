iPhone Duo: Zwei Tipps für eine schnellere Entsperrung

Mit dem iPhone Duo verabschiedet sich Apple von der Gesichtserkennung und setzt stattdessen auf einen Fingerabdrucksensor in der Seitentaste. Der Wechsel zu Touch ID verlangt gerade von langjährigen iPhone-Nutzern etwas Umgewöhnung. Zwei kleine Tricks können die Entsperrung des faltbaren Smartphones allerdings deutlich vereinfachen.

Einer davon betrifft die Registrierung des Fingerabdrucks, der andere eine bislang eher unscheinbare Einstellung in iOS.

Fingerwurzel statt Fingerspitze registrieren

Ein Nutzer zeigt in einem Reddit-Beitrag, wie sich das iPhone Duo bereits beim Aufnehmen entsperren lässt. Dafür verwendet er nicht wie üblich die Fingerkuppe, sondern den untersten Abschnitt seines rechten Zeigefingers. Dieser liegt beim natürlichen Greifen des Smartphones direkt auf der Seitentaste.

Es muss nicht zwingend die Fingerkuppe sein

Der Sensor erkennt den hinterlegten Fingerabdruck damit schon während der Bewegung, mit der das iPhone aufgenommen wird. Das bewusste Auflegen der Fingerspitze entfällt. Der RReddit-Nutzer beschreibt die Methode als besonders praktisch, wenn er lediglich einen Blick auf seine Benachrichtigungen werfen möchte. Auch andere Besitzer berichten von positiven Erfahrungen.

Ob der Trick im eigenen Alltag funktioniert, hängt allerdings davon ab, wie man das Gerät hält. Ausprobieren lässt sich die Methode unter „Einstellungen > Touch ID & Code“. Dort können zusätzliche Fingerabdrücke hinterlegt werden, ohne die bisher registrierten zu ersetzen. Das kann auch beim Wechsel zwischen aufgeklapptem und geschlossenem Gerät helfen.

Sperrbildschirm ohne Wischgeste verlassen

Der zweite Tipp betrifft den eigentlichen Entsperrvorgang. Normalerweise erkennt Touch ID zwar den aufgelegten Finger, anschließend muss der Sperrbildschirm aber noch mit einer Wischbewegung nach oben verlassen werden. Diesen zusätzlichen Handgriff kann man sich sparen.

Die dafür vorgesehene Option „Zum Öffnen Finger auflegen“ findet sich unter „Einstellungen > Touch ID & Code“. Ist sie aktiviert, genügt es bei eingeschaltetem Display, den Finger auf den Sensor zu legen. Das iPhone öffnet anschließend direkt den Home-Bildschirm beziehungsweise die zuletzt verwendete Anwendung.

iPhone Duo: Zum Öffnen Finger auflegen

Beide Tipps lassen sich miteinander kombinieren. Wer den passenden Abschnitt seines Zeigefingers registriert und die zusätzliche Wischgeste deaktiviert, kann das Duo im Idealfall bereits beim Aufnehmen vollständig entsperren.

Dass solche Anpassungen beim iPhone Duo stärker ins Gewicht fallen, liegt auch an dessen ungewöhnlicher Bauform. Wie Apple in seiner Erklärung zur Tastenbelegung beschreibt, übernimmt die Seitentaste neben der Gerätesperre und Siri auch die Fingerabdruckerkennung. Face ID steht beim faltbaren iPhone nicht zur Verfügung.