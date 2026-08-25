Apples Poliertuch wird deutlich günstiger
Apple-Zubehör: Dynamic Power Adapter startet in Deutschland
Begleitend zum neuen Mac Studio und neuen Mac mini hat Apple auch sein Zubehörangebot überarbeitet. Die Änderungen fallen deutlich kleiner aus als bei den Rechnern, bringen aber zumindest eine bislang fehlende Option nach Deutschland: Apples Dynamic Power Adapter ist jetzt auch hierzulande erhältlich.
Der vollständige Produktname lautet „40W Dynamic Power Adapter mit 60W Max“. Apple verlangt dafür 45 Euro. Das kompakte USB-C-Netzteil liefert regulär 40 Watt und kann seine Leistung dynamisch auf bis zu 60 Watt erhöhen. Mit einem iPhone 17 soll sich der Akku damit innerhalb von 20 Minuten auf bis zu 50 Prozent laden lassen. Beim iPhone Air nennt Apple für denselben Ladestand 30 Minuten. Auch das iPad Pro wird unterstützt, ein USB-C-Kabel gehört allerdings nicht zum Lieferumfang.
Dynamic Power kommt nach Europa
Apple hatte das Netzteil bereits im vergangenen Jahr zusammen mit dem iPhone 17 vorgestellt. Damals blieb Europa allerdings außen vor. Wir hatten entsprechend auf die eingeschränkte Verfügbarkeit hingewiesen. Diese Einschränkung fällt nun weg. Im deutschen Apple Store wird der Adapter ab sofort regulär geführt und lässt sich zur Lieferung oder Abholung bestellen.
Interessant ist dabei weniger die maximale Leistung als das Konzept dahinter. Apple versucht, die Reserven eines stärkeren Netzteils in einem kleineren Gehäuse unterzubringen. Die abgegebene Leistung wird dabei je nach angeschlossenem Gerät und Situation angepasst.
Poliertuch wird deutlich günstiger
Parallel dazu dreht Apple an einer der bekannteren Zubehörpreisen der vergangenen Jahre. Das 2021 eingeführte Poliertuch kostet statt 25 Euro jetzt nur noch 10 Euro. Bei seiner Einführung sorgte das Zubehör nicht nur wegen des Preises für Aufmerksamkeit. Kurzzeitig war das Tuch sogar vergriffen und wurde mit langen Lieferzeiten geführt.
Außerdem bietet Apple eine überarbeitete Tastatur an. Technisch handelt es sich dabei weitgehend um das bisherige Modell. Geändert wurde vor allem die Beschriftung der Tasten, die Apple nun an das MacBook Neo angepasst hat. Wer bereits die vorherige Version besitzt, bekommt damit abseits der neuen Beschriftung praktisch keine zusätzliche Funktion.
Die Dummheit der Menschen, gemessen an einem Poliertuch.
Endlich. Habe schon darauf gewartet und wird gekauft
Das Poliertuch? :-))
Echt? Das günstige Poliertuch??
Der Poweradapter, das Tuch oder die Tastatur?
Dann kann man sich jetzt günstiger die Tränen trocknen bei den neuen Preisen der Hardware.
In Japan war das Poliertuch schon länger für umgerechnet 10 Euro zu haben. 26 Euro war eindeutig zu teuer. 10 Euro ist immer noch heftig für so ein kleines Tuch.
Das Poliertuch ist ganz nett für iPad und iPhone, aber nicht geeignet für Brillen oder Sonnenbrillen. Viel zu steif dafür.
Endlich, das Poliertuch :)
was genau is def vorteil dieses ladeadapters im vergleich zu anker und co?
Na dann gleich mal spontan das Poliertuch bestellt.
Ich checke den use case nicht so ganz. Warum sollte ich dieses einem GaN Netzteil vorziehen? Ehrliche Frage!
45 Euro für ein Netzteil? Ist klar.
Weiß jemand, ob das Poliertuch auch mit dem neuen iPhone 18 kompatibel ist?
Doofe Frage aber was bringt das? Warum nicht gleich ein „normales“ 60 Watt Netzteil? Das kann doch auch mit weniger laden.
Alter Wein in neuen Schläuchen. Die alten Netzteile für Macbooks mit dem Magnetanschluss hatten schon variable Spannung und damit kausale Leistung.
Was heißt in dem Fall dynamisch? Wann lädt es nun mit 60 und wann mit 40 Watt?
Schade. Eine externe Tastatur mit Beleuchtung und Touch ID wäre was. Also Logitech, nur ohne Touch ID.
Was soll das bringen ?
Wenn man einen normales 60 /90 / 120 etc. Watt Netzteil kauft regeln die PD fähigen Geräte alles wie sie es brauchen…
Verstehe den Vorteil hier nicht
Kann man den Stecker bei dem Ladegerät tatsächlich „einfahren“?! Sieht auf den Bildern bei Apple so aus, das wäre tatsächlich super kompakt für unterwegs zum transportieren.
Wo ist der unterschied zu Power Delivery?
Wie gut ist der Wirkungsgrad von dem Netzteil?
Tuch direkt mal mitgenommen!