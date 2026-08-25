Apple-Zubehör: Dynamic Power Adapter startet in Deutschland

Begleitend zum neuen Mac Studio und neuen Mac mini hat Apple auch sein Zubehörangebot überarbeitet. Die Änderungen fallen deutlich kleiner aus als bei den Rechnern, bringen aber zumindest eine bislang fehlende Option nach Deutschland: Apples Dynamic Power Adapter ist jetzt auch hierzulande erhältlich.

Der vollständige Produktname lautet „40W Dynamic Power Adapter mit 60W Max“. Apple verlangt dafür 45 Euro. Das kompakte USB-C-Netzteil liefert regulär 40 Watt und kann seine Leistung dynamisch auf bis zu 60 Watt erhöhen. Mit einem iPhone 17 soll sich der Akku damit innerhalb von 20 Minuten auf bis zu 50 Prozent laden lassen. Beim iPhone Air nennt Apple für denselben Ladestand 30 Minuten. Auch das iPad Pro wird unterstützt, ein USB-C-Kabel gehört allerdings nicht zum Lieferumfang.

Dynamic Power kommt nach Europa

Apple hatte das Netzteil bereits im vergangenen Jahr zusammen mit dem iPhone 17 vorgestellt. Damals blieb Europa allerdings außen vor. Wir hatten entsprechend auf die eingeschränkte Verfügbarkeit hingewiesen. Diese Einschränkung fällt nun weg. Im deutschen Apple Store wird der Adapter ab sofort regulär geführt und lässt sich zur Lieferung oder Abholung bestellen.

Interessant ist dabei weniger die maximale Leistung als das Konzept dahinter. Apple versucht, die Reserven eines stärkeren Netzteils in einem kleineren Gehäuse unterzubringen. Die abgegebene Leistung wird dabei je nach angeschlossenem Gerät und Situation angepasst.

Poliertuch wird deutlich günstiger

Parallel dazu dreht Apple an einer der bekannteren Zubehörpreisen der vergangenen Jahre. Das 2021 eingeführte Poliertuch kostet statt 25 Euro jetzt nur noch 10 Euro. Bei seiner Einführung sorgte das Zubehör nicht nur wegen des Preises für Aufmerksamkeit. Kurzzeitig war das Tuch sogar vergriffen und wurde mit langen Lieferzeiten geführt.

Außerdem bietet Apple eine überarbeitete Tastatur an. Technisch handelt es sich dabei weitgehend um das bisherige Modell. Geändert wurde vor allem die Beschriftung der Tasten, die Apple nun an das MacBook Neo angepasst hat. Wer bereits die vorherige Version besitzt, bekommt damit abseits der neuen Beschriftung praktisch keine zusätzliche Funktion.