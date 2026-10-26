Doubleback: Dualkamera-App mit Aufnahme vor dem Auslösen

Mit dem iPhone gleichzeitig die Umgebung und sich selbst filmen, das kennen wir bereits von Anwendungen wie camAround2. Die neue Kamera-App Doubleback geht einen Schritt weiter. Sie zeichnet nicht nur beide Perspektiven getrennt auf, sondern kann auch Aufnahmen sichern, die bereits vor dem Druck auf den Auslöser entstanden sind. Zudem bringt sie eine speziell angepasste Benutzeroberfläche für das neue iPhone Duo mit.

Doubleback auf dem iPhone Duo

Hinter Doubleback steht der Film- und Fernsehproduzent Sheldon Charron. Er hat die Anwendung aus seinem eigenen Arbeitsalltag heraus entwickelt und richtet sich damit insbesondere an Journalisten, Videoproduzenten und Nutzer, die ihre Umgebung unterwegs möglichst unkompliziert dokumentieren möchten.

Zwei Minuten aufnehmen, bevor man den Auslöser drückt

Die interessanteste Funktion ist der sogenannte Pre-Roll-Puffer. Während die Kamera geöffnet ist, hält Doubleback fortlaufend bis zu zwei Minuten Bild und Ton im Zwischenspeicher bereit. Beginnt man eine Aufnahme erst, nachdem etwas Interessantes passiert ist, fügt die App das zuvor aufgezeichnete Material automatisch an den Anfang des Videos an.

Keine 90-Minuten-Videos, nur um ein Tor festzuhalten

Das kann gerade bei spontanen Ereignissen praktisch sein. Wer beispielsweise eine Veranstaltung dokumentiert oder unterwegs eine unerwartete Situation festhalten möchte, muss nicht schon im richtigen Moment auf Aufnahme gedrückt haben. Voraussetzung ist allerdings, dass die App bereits geöffnet ist und der Aufnahmepuffer läuft.

Doubleback nutzt Front- und Rückkamera gleichzeitig und erstellt dabei drei Videodateien. Neben den beiden unveränderten Originalaufnahmen gibt es eine kombinierte Fassung, in der beispielsweise das eigene Gesicht als kleines Fenster über der Umgebungsaufnahme erscheint. Alternativ lassen sich die Perspektiven nebeneinander darstellen.

Doubleback erstellt Aufnahmen mit eigenen Logos

Diese Anordnung muss nicht bereits beim Filmen feststehen. Position, Größe und Form des eingeblendeten Kamerabildes können auch nachträglich verändert werden. Die App erzeugt daraus eine neue Videofassung, während beide Originaldateien erhalten bleiben. Laut Entwickler unterstützt Doubleback Aufnahmen mit bis zu 4K und Bildraten von bis zu 120 beziehungsweise 240 Bildern pro Sekunde. Welche Kombinationen jeweils verfügbar sind, hängt vom verwendeten Aufnahmemodus ab.

iPhone Duo bekommt eine eigene Kameraoberfläche

Besondere Aufmerksamkeit widmet Charron dem faltbaren iPhone Duo. Dessen nahezu quadratisches Innendisplay stellt Kamera-Anwendungen vor ein Platzproblem. Gewöhnliche Videoformate nutzen die verfügbare Fläche nicht vollständig aus.

Doubleback setzt deshalb auf eine angepasste Oberfläche, die das Kamerabild möglichst groß darstellt und die Bedienelemente in den verbleibenden Bereichen unterbringt. Je nachdem, wie das aufgeklappte Gerät gehalten wird, befinden sich die Schaltflächen neben beziehungsweise oberhalb und unterhalb der Vorschau.

Unterschiedliche Aufnahme-Modi für Live-Videos und Interviews

Ein zusätzlicher Aufnahmemodus nutzt das vollständige Sensorformat. Damit sollen sich Aufnahmen erstellen lassen, die später sowohl im klassischen Querformat als auch als Hochkantvideo zugeschnitten werden können.

Dualkamera-Aufnahmen sind allerdings keine Neuerung an sich. Die von uns bereits im vergangenen Jahr vorgestellte App camAround2 bietet ebenfalls die gleichzeitige Nutzung beider Kameras. Entwickler Thomas Forsberg hat seine Anwendung inzwischen sogar um Tourenaufzeichnungen, GPS-Daten und umfangreiche Exportfunktionen erweitert. Doubleback setzt dagegen stärker auf den Aufnahmepuffer und die nachträgliche Bearbeitung der kombinierten Kameraperspektiven.

Die App setzt mindestens ein iPhone 15 Pro voraus und wird in Version 1.0.2 bereits mit Unterstützung für das iPhone Duo angeboten. Die kostenlose Ausgabe stellt sämtliche Aufnahmefunktionen bereit, versieht exportierte Videos allerdings mit einem Wasserzeichen. Für einmalig 4,99 Dollar lässt sich dieses entfernen. Wer stattdessen ein eigenes Logo oder einen Schriftzug in seine Videos einfügen möchte, bezahlt einmalig 9,99 Dollar. Ein Abonnement oder Benutzerkonto ist nicht erforderlich. Die Aufnahmen verbleiben auf dem iPhone, bis Nutzer sie selbst weitergeben.