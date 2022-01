ADAC Smart Connect: Neuer Diagnosestecker sucht Testnutzer

Am Markt bietet sich mit Ryd (ehemals Tanktaler) ein vergleichbares Produkt ohne ADAC-Integration an, das ebenfalls Fahrten notiert, sowie Batterie und Tank überwacht und mit SIM und App angeboten wird. Für Ryd werden dabei einmalig 149 Euro fällig.

Derzeit befindet sich der ADAC Smart Connect in der Testphase und kann noch nicht als Produkt bestellt werden, wann sich dies ändern wird und wie teuer der Fahrzeug-Stecker letztlich sein wird, steht aktuell noch nicht fest. Der ADAC hält allerdings schon einen umfangreichen Katalog an Fragen und Antworten zu ADAC Smart Connect vor.

Der mit integrierter SIM-Karte ausgestattete OBD-Adapter wird über die Smart Connect-Applikation des ADAC ausgelesen. Diese zeigt ihrerseits dann unter anderem den letzten Standort des Fahrzeugs, die aktuelle Batteriespannung, den Tankfüllstand, den Kilometerstand und die Dauer und Strecken zurückgelegter Fahrten an. Zudem notiert ADAC Smart Connect auch Fehlercodes und spricht bei erkannten Problemen am Fahrzeug zusätzlich Handlungsempfehlung aus.

Immerhin scheint der ADAC sein ADAC Smart Connect nicht einfach in den Markt zu werfen, sondern setzt auf einen kleinen Kreis von Testnutzern. Diese können sich auf der Smart-Connect-Sonderseite um die Teilnahme am Test bewerben, müssen um berücksichtigt zu werden allerdings eine gültige ADAC-Mitgliedschaft vorweisen und die TestFlight-App installiert haben, da der zugehörige iPhone-Download derzeit nur als Beta verfügbar ist.

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) versucht sich in einem Feld, dem die Telekom und o2 schon vor einigen Jahren wieder den Rücken gekehrt haben: Mit ADAC Smart Connect bietet der Autoclub einen neuen OBD-Adapter mit Smartphone-Anbindung an.

Insert

You are going to send email to