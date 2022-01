Fotos reichen aus: 3D-AR-Modelle aus Alltagsobjekten

Wie sinnvoll die Abbildung von Alltagsobjekten wie einer Pizza als dreidimensionales AR-Modell ist, könnt ihr mit Hilfe der Web-Anwendung USDZ.app jetzt also selbst überprüfen und so, je nach eigener Einschätzung, die Vorfreude auf das Mixed-Reality-Headset steigern oder euch auf eine große Enttäuschung einstellen.

In letztgenannter Ansicht ist ein freies Skalieren und dreidimensionales Rotieren des Modells möglich, was einen ganz guten Eindruck der Tiefen-Strukturen vermittelt.

Ganz ohne App und ohne Nutzer-Account können die bereits auf USDZ hochgeladenen 3D-Modelle betrachtet werden. Um auf diese zuzugreifen reicht ein iPhone aus. Sobald ihr ein spannendes Modell gefunden habt, könnt ihr dieses mit der Berührung des AR-Symbols in Apples bekannter Augmented-Reality-Ansicht öffnen und das gewählte Modell dann entweder vor euch im Raum, oder in der Objekt-Ansicht in Augenschein nehmen.

Insert

You are going to send email to