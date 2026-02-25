Wetterprognosen mit Unsicherheiten
„Acme Weather“: Dark-Sky-Entwickler starten neue Wetter-App
Sechs Jahre nach der Übernahme der Wetter-App Dark Sky durch Apple arbeitet ein Teil der früheren Entwickler an einem neuen Projekt. Mit Acme Weather ist nun eine neue Wetteranwendung in Version 1.0 im App Store erschienen. Derzeit ist die App allerdings noch nicht in Deutschland verfügbar.
Apple hatte Dark Sky im Jahr 2020 übernommen und die Technologie später in seine eigene Wetter-App integriert. Die ursprüngliche Anwendung wurde anschließend eingestellt. Ein Teil der damaligen Entwickler war zunächst bei Apple tätig und arbeitete an Funktionen für die integrierte Wetter-App. Nun haben ehemalige Teammitglieder ein neues Unternehmen gegründet und präsentieren mit Acme Weather wieder eine eigenständige Anwendung.
Wetterprognosen mit Unsicherheiten
Im Mittelpunkt der neuen App steht ein anderer Umgang mit Wetterprognosen. Während viele Anwendungen nur eine einzelne Vorhersage anzeigen, versucht Acme Weather zusätzlich mögliche Abweichungen sichtbar zu machen. Nutzer erhalten neben der Hauptprognose mehrere alternative Verlaufslinien, die unterschiedliche mögliche Entwicklungen darstellen.
Die Idee dahinter ist, dass Wetterprognosen grundsätzlich mit Unsicherheiten verbunden sind. Eine größere Streuung der Prognosen kann darauf hinweisen, dass sich die Wetterlage kurzfristig ändern könnte. Die Anwendung greift dabei auf verschiedene Datenquellen zurück. Dazu zählen numerische Wettermodelle, Messstationen, Satellitendaten und Radarinformationen.
Zusätzlich können Anwender aktuelle Wetterbedingungen melden. Diese Berichte erscheinen auf einer Karte und sollen insbesondere bei schnell wechselnden Bedingungen helfen. Ergänzend bietet die App verschiedene Kartenansichten etwa für Niederschlag, Wind oder Bewölkung.
Benachrichtigungen und Community-Meldungen
Acme Weather enthält eine Reihe konfigurierbarer Hinweise zu Wetterereignissen. Neben Warnungen vor Niederschlag oder Gewittern lassen sich auch eigene Kriterien festlegen. Nutzer können sich beispielsweise über hohe UV-Werte oder erwartete Windstärken informieren lassen.
Ein zusätzlicher Bereich mit experimentellen Funktionen zeigt besondere Wetterphänomene an. Dazu zählen Hinweise auf mögliche Regenbögen oder besonders günstige Bedingungen für Sonnenuntergänge. Wann Acme Weather auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist bislang nicht bekannt, sobald sich die App in Apples Software-Kaufhaus laden lässt, geben wir euch Bescheid.
Die Kosten von 25USD/Jahr fürs notwendige Abo sollte man aber auch erwähnen.
Nicht in meinem Land verfügbar.
Hast du den Artikel gelesen?
Die Frage kannst dir selber beantworten xD
Steht auch so im Artikel
Was ist denn Dein Land, Lummerland?
Gib kurz Bescheid, wir forschen dann gerne für Dich weiter.
Diese Art von Kommentare vollständig überflüssig unverzichtbar
Ist wie beim Vorgänger: nicht verfügbar.
In Deutschland ist es auch nicht verfügbar. Steht aber im Artikel
Zusammenfassung:
„Derzeit ist die App allerdings noch nicht in Deutschland verfügbar“
Liest hier eigentlich irgendjemand die Artikel oder nur die Überschriften?
+1
Die Zusammenfassung war für die Leute, die nur bis zur Überschrift kommen xD
Erinnert optisch schon stark an Dark Sky – oder irre ich mich?
Die Wurzeln kann es somit nicht verbergen.
25 Öcken im Jahr ist aber auch nicht günstig für eine Wetterapp.
Mal schauen, wann sie nach Deutschland kommt und wie die Rezessionen ausfallen.
Die einzigen Wetterdaten die verlässlich sind, ist einmal aus dem Fenster zu schauen – zumindest im Land, wo ich lebe.
Alles andere ist eine Prognose und für 25€ im Jahr ist mir sowas „unnütz“.
Für mich liest sich der interne Blog aber ein wenig anders:
„We enjoyed our time at Apple. So why did we leave to start another weather company?
It’s simple: when looking at the landscape of the countless weather apps out there, many of them lovely, we found ourselves feeling unsatisfied. The more we spoke to friends and family, the more we heard that many of them did too. And, of course, we missed those days as a small scrappy shop.“
Für mich ist da eher die Frage: warum Apple diesen Weg nicht schön gefunden hat, bzw. wurde diese Idee an Apple geteilt… und wenn nicht, ja dann finde ich das auch ein wenig merkwürdig.
leider nicht verfügbar
Du bist ja noch viel gewiefter als Hack (s.o.), Du Fuchs liest weder den Artikel noch die Kommentare. Das gibt ’ne fette ifun-Platin-Trophäe!
Ich muß zugeben, daß ich zwar den Artikel nicht gelesen hab, dafür aber die Kommentare.
Allerdings stellt sich mir die Frage: Wieso wird die App hier erwähnt, wenn man sie „hier“ nicht laden kann?
Ok, den Artikel kurz quer gelesen, steht alles drin. Macht aber keinen Sinn, eine App aufkaufen zu lassen und dann eine neue zu schreiben, oder? Zumal die „neue“ Wetter-App von Apple immer völlig daneben liegt. Für meine Region scheint Apple die Wetter-Daten zu würfeln. Andere Apps sind da durchaus präziser.
Was mich zum nächsten Thema bringt. Was nützt mir eine schöne und ansprechende Wetter-App, die aber mit den Wetter-Daten völlig daneben liegt? Ist jedenfalls die Erfahrung nach dem Ausprobieren von einigen hier empfohlenen Apps.
Ich nutze sehr oft https://morgenwirdes.de und da sind die Wetterdaten zwar minimal schlechter als tatsächlich, dafür aber genauer als jede App, die ich probiert hab.
Expertise sollte vorhanden sein es bleibt abzuwarten wann die hierzulande verfügbar ist.
Wird wohl nie in Deutschland verfügbar werden, denn Dark Sky war das ja auch nie. Wobei es schon skurril ist, dass ein Screenshot auf deren Webseite das Wetter in Spanien zeigt, die App aber in Spanien nicht verfügbar ist.
Acme, war das nicht in looney toons?
A Company make everything = Acme
Ja – Loonytoons