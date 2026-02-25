„Acme Weather“: Dark-Sky-Entwickler starten neue Wetter-App

Sechs Jahre nach der Übernahme der Wetter-App Dark Sky durch Apple arbeitet ein Teil der früheren Entwickler an einem neuen Projekt. Mit Acme Weather ist nun eine neue Wetteranwendung in Version 1.0 im App Store erschienen. Derzeit ist die App allerdings noch nicht in Deutschland verfügbar.

Apple hatte Dark Sky im Jahr 2020 übernommen und die Technologie später in seine eigene Wetter-App integriert. Die ursprüngliche Anwendung wurde anschließend eingestellt. Ein Teil der damaligen Entwickler war zunächst bei Apple tätig und arbeitete an Funktionen für die integrierte Wetter-App. Nun haben ehemalige Teammitglieder ein neues Unternehmen gegründet und präsentieren mit Acme Weather wieder eine eigenständige Anwendung.

Wetterprognosen mit Unsicherheiten

Im Mittelpunkt der neuen App steht ein anderer Umgang mit Wetterprognosen. Während viele Anwendungen nur eine einzelne Vorhersage anzeigen, versucht Acme Weather zusätzlich mögliche Abweichungen sichtbar zu machen. Nutzer erhalten neben der Hauptprognose mehrere alternative Verlaufslinien, die unterschiedliche mögliche Entwicklungen darstellen.

Die Idee dahinter ist, dass Wetterprognosen grundsätzlich mit Unsicherheiten verbunden sind. Eine größere Streuung der Prognosen kann darauf hinweisen, dass sich die Wetterlage kurzfristig ändern könnte. Die Anwendung greift dabei auf verschiedene Datenquellen zurück. Dazu zählen numerische Wettermodelle, Messstationen, Satellitendaten und Radarinformationen.

Zusätzlich können Anwender aktuelle Wetterbedingungen melden. Diese Berichte erscheinen auf einer Karte und sollen insbesondere bei schnell wechselnden Bedingungen helfen. Ergänzend bietet die App verschiedene Kartenansichten etwa für Niederschlag, Wind oder Bewölkung.

Benachrichtigungen und Community-Meldungen

Acme Weather enthält eine Reihe konfigurierbarer Hinweise zu Wetterereignissen. Neben Warnungen vor Niederschlag oder Gewittern lassen sich auch eigene Kriterien festlegen. Nutzer können sich beispielsweise über hohe UV-Werte oder erwartete Windstärken informieren lassen.

Ein zusätzlicher Bereich mit experimentellen Funktionen zeigt besondere Wetterphänomene an. Dazu zählen Hinweise auf mögliche Regenbögen oder besonders günstige Bedingungen für Sonnenuntergänge. Wann Acme Weather auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist bislang nicht bekannt, sobald sich die App in Apples Software-Kaufhaus laden lässt, geben wir euch Bescheid.