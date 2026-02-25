Amazon baut Fire-TV-App um: Neue Funktionen für iPhone und Fernseher

Amazon hat mit dem Rollout einer überarbeiteten Fire-TV-App begonnen. Die kostenlose Anwendung soll in den kommenden Wochen in mehreren Ländern verfügbar werden. Während viele Nutzer die App bislang vor allem als Ersatzfernbedienung eingesetzt haben, erweitert Amazon den Funktionsumfang nun deutlich.

Über das iPhone lassen sich Inhalte künftig direkt durchsuchen und auswählen. Nutzer können Filme und Serien entdecken, ohne den Fernseher einschalten zu müssen. Ausgewählte Titel lassen sich anschließend direkt über die App auf dem verbundenen Fire-TV-Gerät starten. Die Anwendung dient damit als zusätzliche, erweitert Bedienoberfläche neben Fernbedienung und Bildschirmmenü.

Auch die persönliche Merkliste ist jetzt vollständig in die App integriert. Einträge können unterwegs hinzugefügt oder entfernt werden und stehen anschließend automatisch auf dem Fernseher bereit. Amazon positioniert die Anwendung damit als zweite Anzeigeeinheit, die parallel zum Fernseher genutzt werden kann.

Teil eines umfassenderen Fire-TV-Umbaus

Die neue Version der Fire-TV-App gehört zu einer umfassenden Überarbeitung der Fire-TV-Plattform. Parallel dazu führt Amazon eine neu gestaltete Benutzeroberfläche auf unterstützten Geräten ein. Diese soll Inhalte übersichtlicher darstellen und die Suche über verschiedene Streamingdienste hinweg vereinfachen.

Die mobile Anwendung orientiert sich optisch an der neuen Oberfläche und übernimmt deren Struktur. Inhalte werden nach Kategorien wie Filme oder Serien sortiert angezeigt und stammen aus den jeweils verbundenen Streamingdiensten.

Die Fire-TV-App steht kostenlos für das iPhone bereit. Der aktualisierte Funktionsumfang wird seit heute schrittweise freigeschaltet. Amazon geht davon aus, dass der Rollout innerhalb weniger Wochen abgeschlossen sein wird.