Prepaid-Tarife der Telekom ab heute mit mehr Datenvolumen
Die vor zwei Wochen angekündigten neuen MagentaMobil-Prepaid-Tarife der Telekom sind ab heute verfügbar. In den höheren Tarifstufen M bis XL erhalten Nutzer jetzt mehr Datenvolumen zum gleichen Preis. Zudem hat die Telekom den Leistungsumfang ihres Prepaid-Jahrestarifs verbessert.
Die Verbesserungen betreffen zum einen die Tarife MagentaMobil Prepaid M, MagentaMobil Prepaid L und MagentaMobil Prepaid XL. Hier hat die Telekom das enthaltene Datenvolumen erweitert. In der Tarifstufe M bekommt man jetzt 20 GB statt bislang 13 GB für 9,95 Euro. Der Tarif MagentaMobil Prepaid L enthält zum Preis von 14,95 Euro jetzt 40 GB statt zuvor 25 GB und im Tarif MagentaMobil Prepaid XL gibt es für 19,95 Euro nun 80 GB anstelle von bislang 50 GB Inklusivdaten.
Vier-Wochen-Zyklus beachten
Mit Blick auf die genannten Preise gilt es zu beachten, dass die Standard-Prepaid-Tarife auch bei der Telekom jeweils vier Wochen laufen, also nicht einem Kalendermonat entsprechen. Somit fallen die Gebühren auf das Jahr gerechnet 13 Mal an. Diese Praxis hat sich allgemein bei Prepaid-Tarifen durchgesetzt.
Letzteres sollte man auch bei Preisvergleichen im Hinterkopf behalten. So hat die Telekom auch ihren Jahrestarif verbessert und bei gleichbleibendem Preis von 99,95 Euro mit nun 240 GB Datenvolumen ausgestattet. Wer sich auf zwölf Monate festlegt, bezahlt somit nur monatlich 8,33 Euro für umgerechnet 20 GB und spart gegenüber dem Tarif MagentaMobil Prepaid M aufs Jahr gesehen rund 20 Euro.
Sämtliche Prepaid-Tarife der Telekom enthalten eine Telefon- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze.
MultiSIM-Karten werden teurer
An dieser Stelle wollen wir noch einmal daran erinnern, dass die Telekom demnächst die Preise für ihre MultiSIM-Karten erhöht. Wir haben bereits zu Monatsbeginn darüber berichtet.
Alle kostenpflichtigen MultiSIM-Karten der Telekom werden vom 1. April an um 40 Prozent teurer. Statt bislang 4,95 Euro fällt dann pro Karte eine Gebühr von 6,95 Euro an. Dies gilt auch für bereits genutzte, als Vertragserweiterung gebuchte Karten.
Hatte Glück und konnte bei der Black Days Aktion für den Jahrestarif 30GB/Monat ergattern. :-)
Ich auch wird morgen aktiv. Ob die Erhöhung des Volumens hier darauf auswirkt?
Interessiert mich auch, obwohl ich es aufgrund meines Nutzungsverhalten niemals benötigen werde. Zu den 30 GB kommen noch 10 GB Treuebonus obendrauf. Habe den Wechsel von Post- auf Prepaid nie bereut.
Und dazu kommt ja auch noch jeden Monat die Datenmitnahme. Da ich die 30 GB nie verbrauche, hab‘ ich immer zwischen 40 und 60 GB im Monat.
Stimmt! Und dann noch das T3 Phone für 3€ erhalten?
Man sollte nur beachten, daß der Jahrstarif keiner ist wie bei den anderen Providern, bei denen man die Daten frei das ganze Jahr über benutzen kann. Es sind fest diese 20GB pro Monat!
Bei den anderen kann man meinetwegen in 6 Monaten insgesamt nur 10GB verbrauchen und die restliche Zeit hat man dann 230GB übrig.
Zzgl. Datenmitnahme in den Folgemonat.
„Nicht verbrauchtes Inklusivdatenvolumen des jeweiligen Monats wird automatisch in den nächsten Monat übertragen und verfällt zum Ende dieses Monats.“ Das heißt also, ich kann es aus dem 1. Monat in den 2. Monat mitnehmen, im 3. Monat habe ich jedoch wieder 20GB zur Verfügung, egal ob vorher komplett verbraucht oder nicht usw.
Das erkauft man sich jedoch mit dem Risiko, dass eine amoklaufende App, Hifi-Streaming (das gerne unterschätzt wird) oder andere Kaliber Dir das Jahreskontingent auf einen Schlag wegsaugen. Viel Spaß dann die restlichen 11 Monate mit 64kbs.
Ist die Datenübertragungsrate bei den Prepaidtarifen immer noch so bescheiden bei 25 Mbit?
Oder verwechsle ich was, war das nur bei Congstar so?
Du verwechselst. Prepaid gleiche Geschw. wie Vertrag.
300 Mbit im Down- und 50 Mbit im Upload.
Egal ob Prepaid oder Vertrag, man hat immer die 300 Mbit.
Gestern noch bei mir zuhause gemessen: 300/50 MBit/s im LTE-Netz, 640/20 MBit/s im 5G-Netz. Latenzen unter Last im 5G-Netz (NSA) wesentlich schlechter als im LTE-Netz.
Welche Nachteile hätte der Prepaid-Tarif gegenüber Laufzeit-/Postpaid-Tarifen? Und kann man sich problemlos als Laufzeit-Kunde zum Prepaid-Kunden herunterstufen lassen? Hat jemand Erfahrungen?
Habe den Jahrestarif jetzt 2 Jahre und konnte keine Nachteile zu dem vorherigen Postpaidtarif feststellen. Bin aber kein Poweruser.
Wechsel ging über die Hotline spielend einfach. Natürlich muss die Mindestvertragslaufzeit des Postpaid-Tarifs abgelaufen sein.
Bei Prepaid gibt es leider keine MultiSims. Du musst kündigen, erst nach Ende Prepaid buchbar.
NEIN !! nicht Kündigen !!
Den Vertrag einfach umschreiben lassen, das funktioniert im T-Shop. Für jeden Jahr wo du Kunde warst bekommst du Extraguthaben. Wenn du Kündigst und wieder einen Vertag abschließt verlierst du die Jahre !
Ok, das habe ich nicht beachtet. Gut, dass Du gehandelt hast.
Ich habe seit 2 Jahren Prepaid bei der Telekom und kann fast keine Unterschiede feststellen. Lediglich MultiSIM gibt es nur beim Vertrag.
Ich bin vor vielen Jahren zu Alditalk gewechselt, vermisse nichts und habe viel Geld gespart. Aktuell 25 GB für 8,99
uuuh, hier 20GB für 9,99€ und dafür im Telekom-Netz – und jetzt?
Dazu kommt die Datenmitnahme + Treue-Datenbonus mit 4,5GB + 1GB Magentavorteil.
ich komme daher immemr auf aktuell 31GB bzw. bald dann entspr. mehr, da ich fast nur imwlan bin.
13×9,95€ = 129,35€.-99,95€ = 29,40 Ersparnis.
Und wenn man zu T-Mobile wechselt und die Rufnummer mitnimmt bekommt man 10€ Guthaben, dass dann im zweiten Jahr verrechnet wird und somit wird das zweite Jahr dann nochmal etwas günstiger.
Wenn man das black Friday Angebot genommen hat. Hat man jetzt 37 statt 30 gb. Habe gerade in der App nachgeschaut.
Wenn man 99,95 statt 13 x 9,95 zahlt, dann spart man also rund 20 Euro? ;)
Wieso werden MultiSIMs teurer? Die Begründung dafür würde mich interessieren.
Ein kleiner Streich des Universums, welches lieber Vodafone nutzt. Ne, flax beiseite. Wenn ich es richtig gelesen habe, wurde mit allgemeinen Kostensteigerungen argumentiert.
UND Prepaid hat auch Roaming Schweiz und GB. Das finde ich super. Habe den Jahrestarif schon 2 Jahre und genieße auch die monatliche Übergabe meines nicht verbrauchten Datenvolumens. So sammelt sich ganz schön was an, was ich im Urlaub oft gerne nutze. Grüße
Wird das auch bei Bestandskunden angepasst? Wenn ja, wann? Zum nächsten Buchungstermin?
Wird zum nächsten Buchungstermin für Bestandskunden angepasst.
Tatsächlich sind die Prepaidtarife der Telekom mittlerweile durchaus attraktiv und konkurrenzfähig. Allerdings driftet die Differenz zwischen Pre- und Postpaid ins Absurde ab. Schauen wir einfach mal auf die beiden günstigsten Tarife:
MagentaMobil Postpaid XS 20GB Vertrag, ohne Datenvolumenmitnahme: 29,95€ im Monat, also 359,40€ im Jahr.
MagentaMobil Prepaid M 20GB, mit Datenvolumenmitnahme: 9,95€ alle 28 Tage, also 129,35€ im Jahr.
Auch die Zusatzkarten für 19,95€ im Monat sind in diesem Tarif im Vergleich zu Prepaid unattraktiv. Das können auch nicht die 2GB Roaming Jahresvolumen ausgleichen. (Für die Differenz von 230,05€ kann man sich vier 4-Wochen Pässe mit jeweils 50GB für die Ländergruppe 3 buchen und hat nicht nur 198GB mehr Datenvolumen für diese Ländergruppe, sondern immer noch 30 Euro gespart.)
Wenn man nicht gerade MagentaEins Kunde ist, sowie MultiSim und gleich mehrere Zusatzkarten mit unbegrenztem Datenvolumen benötigt, mausern sich die Prepaid-Tarife zur erheblich günstigeren Alternative. Was auch immer die Bonner damit bezwecken wollen. Treue Vertragskunden sind wohl unerwünscht.
+1
Danke für Deine Aufstellung.