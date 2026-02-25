Prepaid-Tarife der Telekom ab heute mit mehr Datenvolumen

Die vor zwei Wochen angekündigten neuen MagentaMobil-Prepaid-Tarife der Telekom sind ab heute verfügbar. In den höheren Tarifstufen M bis XL erhalten Nutzer jetzt mehr Datenvolumen zum gleichen Preis. Zudem hat die Telekom den Leistungsumfang ihres Prepaid-Jahrestarifs verbessert.

Die Verbesserungen betreffen zum einen die Tarife MagentaMobil Prepaid M, MagentaMobil Prepaid L und MagentaMobil Prepaid XL. Hier hat die Telekom das enthaltene Datenvolumen erweitert. In der Tarifstufe M bekommt man jetzt 20 GB statt bislang 13 GB für 9,95 Euro. Der Tarif MagentaMobil Prepaid L enthält zum Preis von 14,95 Euro jetzt 40 GB statt zuvor 25 GB und im Tarif MagentaMobil Prepaid XL gibt es für 19,95 Euro nun 80 GB anstelle von bislang 50 GB Inklusivdaten.

Vier-Wochen-Zyklus beachten

Mit Blick auf die genannten Preise gilt es zu beachten, dass die Standard-Prepaid-Tarife auch bei der Telekom jeweils vier Wochen laufen, also nicht einem Kalendermonat entsprechen. Somit fallen die Gebühren auf das Jahr gerechnet 13 Mal an. Diese Praxis hat sich allgemein bei Prepaid-Tarifen durchgesetzt.

Letzteres sollte man auch bei Preisvergleichen im Hinterkopf behalten. So hat die Telekom auch ihren Jahrestarif verbessert und bei gleichbleibendem Preis von 99,95 Euro mit nun 240 GB Datenvolumen ausgestattet. Wer sich auf zwölf Monate festlegt, bezahlt somit nur monatlich 8,33 Euro für umgerechnet 20 GB und spart gegenüber dem Tarif MagentaMobil Prepaid M aufs Jahr gesehen rund 20 Euro.

Sämtliche Prepaid-Tarife der Telekom enthalten eine Telefon- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze.

MultiSIM-Karten werden teurer

An dieser Stelle wollen wir noch einmal daran erinnern, dass die Telekom demnächst die Preise für ihre MultiSIM-Karten erhöht. Wir haben bereits zu Monatsbeginn darüber berichtet.

Alle kostenpflichtigen MultiSIM-Karten der Telekom werden vom 1. April an um 40 Prozent teurer. Statt bislang 4,95 Euro fällt dann pro Karte eine Gebühr von 6,95 Euro an. Dies gilt auch für bereits genutzte, als Vertragserweiterung gebuchte Karten.