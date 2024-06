Abonnenten in Deutschland bezahlen monatlich 57 Euro für Streaming

Abonnenten in Deutschland zahlen im Durchschnitt 684 Euro pro Jahr für Streaming-Dienste. Zu diesem Ergebnis kommt der auf das Angebot von Abo-Paketen spezialisierten Dienstleisters Bango.

Grundlage für diese Aussage ist eine Studie, in der das Verhalten von 5.000 europäischen und 1.000 deutschen Abonnenten von Streaming-Angeboten analysiert wurde. Bango hat die Untersuchung in Auftrag gegeben, um das auf diesem Markt vorhandene Potenzial zu erfassen. Behaltet beim Blick auf die folgenden Zahlen aber im Hinterkopf, dass hier von aktiven Abonnenten die Rede ist, es sich also nicht um einen Querschnitt durch die Bevölkerung oder eine bestimmte Altersgruppe handelt.

Bilder: Bango

3,3 Verträge pro Abonnent

In Deutschland gibt ein Abonnent dem zufolge monatlich 57 Euro aus. Dieser Betrag setzt sich im Durchschnitt aus 3,3 Abonnements für beispielsweise Video-, Musik- oder Spiele-Kanäle zusammen. Es ist zumindest anzunehmen, dass hierbei auch teurere Familien-Abos mitgerechnet werden, was den zugrundeliegenden Monatsschnitt von 17,27 Euro pro Abo nachvollziehbarer macht.

Von den befragten Abo-Inhabern gaben 32 Prozent an, dass sie den Überblick über die laufenden Kosten für abonnierte Dienste verloren haben. 27 Prozent sind sich bewusst darüber, dass sie für ein Abonnement bezahlen, das sie gar nicht nutzen. Daher hat die Hälfte aller Befragten den Wunsch nach einer zentralen App zur Verwaltung all ihrer Abos geäußert.

„Kunden wollen Sammel-Abos per App“

Über sogenannte Abo-Tracker, also Apps, mit deren Hilfe man den Überblick über seine monatlichen Kosten für Abos und dergleichen behält, haben wir ja hier und da schon berichtet. Das Geschäftsmodell von Bango ist natürlich ein anderes, der Anbieter wirbt mit einem „digitalen Verkaufsautomat“ in Form von Abo-Paketen, die bevorzugt über Telekommunikationsanbieter vertrieben werden.

Ein solches Angebot könne dann auch die größten Wünsche der Abo-Kunden berücksichtigen, dazu zählt die Möglichkeit, mehrere Abos über eine zentrale Rechnung zu begleichen, Abonnements vorübergehend zu unterbrechen und die Abonnementdauer flexibel und jederzeit zu ändern.