Contract: Vertragsverwaltungs-App mit Kündigungs-Unterstützung

Mit Contract hat der Berliner Entwickler Benedikt Betz einen Vertragsmanager für iPhone und iPad im Programm. Die App eignet sich dafür, die Kosten, Kündigungsfristen und Vertragsdaten von Abonnements im Blick zu behalten. Als wichtige Pluspunkte der Contract-App sind unserer Meinung nach die Möglichkeit zur Synchronisierung der Inhalte über iCloud und vor allem auch die Möglichkeit, in der Anwendung erfasste Abo- und Vertragsdaten zu exportieren zu nennen.

Die Exportfunktion betreffend müssen wir zu der eben erschienenen aktuellen Version 1.5.29 von Contract allerdings einen kleinen Warnhinweis einbauen. Hier hat sich ein Fehler eingeschlichen, aufgrund dessen beim Export der in der App gespeicherten Daten lediglich ein leeres CSV-Dokument erzeugt wird. Der Entwickler ist über den Fehler informiert und will zeitnah ein korrigierendes Update nachliefern.

Generell widmet sich Contract in schlichter und sachlicher Form der Verwaltung von Abonnements und Zeitverträgen. Die App speichert sämtliche in diesem Zusammenhang relevanten Informationen, in erster Linie sind dies natürlich die Kosten und Zeiträume, darüber hinaus kann man hier aber auch Dokumente mit anhängen oder über eine integrierte Scanfunktion hinzufügen.

Scan-Funktion und vorgefertigte Kündigungstexte

Contract bietet auch Unterstützung bei der Kündigung der erfassten Verträge. Ein einfacher Editor kann hier den benötigten Standardtext inklusive Unterschrift und Adressdaten erstellen. Wer die Beendigung der gespeicherten Abos schon frühzeitig plant, kann sich von der App zudem rechtzeitig daran erinnern lassen.

Die integrierte Sync-Funktion über iCloud ist optional. Die zugehörigen Einstellungen bieten hier zudem die Option, nur die Vertragsdaten oder auch eventuell zusätzlich gespeicherte Dokumente mit zu übertragen.

Contract ist für iPhone und iPad verfügbar und lässt sich kostenlos ausprobieren. Die Vollversion der App kann entweder zum Monatspreis von 99 Cent abonniert oder per Einmalkauf erworben werden. Der Preis hierfür liegt aktuell bei 9,99 Euro, regulär soll der Kaufpreis 12,99 Euro betragen.