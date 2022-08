Schnüffelnde In-App-Browser: Meta manipuliert (alle) Webseiten

Problematisch an der nun von Krause bewiesen Vorgehensweise ist, dass Anwender keine Möglichkeit haben die Manipulation der angezeigten Webseiten durch Facebook zu deaktivieren. Apple selbst bietet keinen Schalter an, der dafür sorgt, dass Online-Inhalte stets im Standard Safari-Browser und nicht in den In-App-Browsern der zahlreichen Drittanbieter-Applikationen angezeigt werden. Auch der neu eingeführte Blockierungsmodus erlaubt die Manipulation angezeigter Webseiten, wenn diese in Anwendungen von Drittanbietern dargestellt werden.

Durch den Vollzugriff auf die Inhalte des In-App-Webbrowsers ist Meta so in der Lage Datenschutzvorkehrungen zu umgehen, die im Standard-Browser des mobilen Betriebssystems implementiert sind und kann theoretische die Inhalte aller besuchten Webseiten mitlesen.

