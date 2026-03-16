Ab Anfang April: AirPods Max 2 liefern Hinweis auf iOS 26.4

Mit der Vorstellung der AirPods Max 2 hat Apple nicht nur neue Over-Ear-Kopfhörer angekündigt. Im Kleingedruckten der Produktseite findet sich auch ein indirekter Hinweis auf das kommende Betriebssystemupdate iOS 26.4. Mehrere Funktionen der neuen Kopfhörer setzen ausdrücklich ein iPhone mit iOS 26 oder neuer voraus. Für einzelne Features nennt Apple sogar konkret iOS 26.4.

Da die AirPods Max 2 laut Apple „Anfang April“ ausgeliefert werden sollen, gilt es als wahrscheinlich, dass Apple das entsprechende Update bis dahin veröffentlicht. Damit dürfte iOS 26.4 kurz vor dem Marktstart der neuen Kopfhörer bereitstehen.

Live-Übersetzung benötigt iOS 26.4

Die wichtigste Funktion mit klarer Systemvoraussetzung ist die Live-Übersetzung über Apple Intelligence. Laut Apple funktioniert diese nur, wenn die AirPods Max 2 mit einem iPhone gekoppelt sind, auf dem Apple Intelligence verfügbar ist und mindestens iOS 26 installiert ist. In den Detailangaben zur Funktion wird jedoch ausdrücklich auf iOS 26.4 verwiesen.

Die Übersetzung soll Gespräche zwischen verschiedenen Sprachen unterstützen. Das iPhone übernimmt dabei die Verarbeitung der Sprachdaten und überträgt das Ergebnis direkt an die Kopfhörer. Unterstützt werden zum Start mehrere Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch und Koreanisch.

Weitere Funktionen nutzen neue Systemversion

Auch andere neue Funktionen der AirPods Max 2 hängen von aktuellen Betriebssystemversionen ab. Dazu zählen unter anderem Adaptives Audio, Konversationserkennung und die verbesserte Stimmisolation bei Telefonaten. Diese Funktionen arbeiten mit der Audioverarbeitung des H2-Chips zusammen und benötigen kompatible Geräte mit aktueller Software.

Mit Blick auf den geplanten Verkaufsstart Anfang April deutet vieles darauf hin, dass Apple iOS 26.4 wohl spätestens in zwei Wochen veröffentlichen wird. Die neuen Kopfhörer wären damit eines der ersten Produkte, die das Update voraussetzen.