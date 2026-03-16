Live-Übersetzung benötigt iOS 26.4
Ab Anfang April: AirPods Max 2 liefern Hinweis auf iOS 26.4
Mit der Vorstellung der AirPods Max 2 hat Apple nicht nur neue Over-Ear-Kopfhörer angekündigt. Im Kleingedruckten der Produktseite findet sich auch ein indirekter Hinweis auf das kommende Betriebssystemupdate iOS 26.4. Mehrere Funktionen der neuen Kopfhörer setzen ausdrücklich ein iPhone mit iOS 26 oder neuer voraus. Für einzelne Features nennt Apple sogar konkret iOS 26.4.
Da die AirPods Max 2 laut Apple „Anfang April“ ausgeliefert werden sollen, gilt es als wahrscheinlich, dass Apple das entsprechende Update bis dahin veröffentlicht. Damit dürfte iOS 26.4 kurz vor dem Marktstart der neuen Kopfhörer bereitstehen.
Live-Übersetzung benötigt iOS 26.4
Die wichtigste Funktion mit klarer Systemvoraussetzung ist die Live-Übersetzung über Apple Intelligence. Laut Apple funktioniert diese nur, wenn die AirPods Max 2 mit einem iPhone gekoppelt sind, auf dem Apple Intelligence verfügbar ist und mindestens iOS 26 installiert ist. In den Detailangaben zur Funktion wird jedoch ausdrücklich auf iOS 26.4 verwiesen.
Die Übersetzung soll Gespräche zwischen verschiedenen Sprachen unterstützen. Das iPhone übernimmt dabei die Verarbeitung der Sprachdaten und überträgt das Ergebnis direkt an die Kopfhörer. Unterstützt werden zum Start mehrere Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch und Koreanisch.
Weitere Funktionen nutzen neue Systemversion
Auch andere neue Funktionen der AirPods Max 2 hängen von aktuellen Betriebssystemversionen ab. Dazu zählen unter anderem Adaptives Audio, Konversationserkennung und die verbesserte Stimmisolation bei Telefonaten. Diese Funktionen arbeiten mit der Audioverarbeitung des H2-Chips zusammen und benötigen kompatible Geräte mit aktueller Software.
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Mit Blick auf den geplanten Verkaufsstart Anfang April deutet vieles darauf hin, dass Apple iOS 26.4 wohl spätestens in zwei Wochen veröffentlichen wird. Die neuen Kopfhörer wären damit eines der ersten Produkte, die das Update voraussetzen.
Warum bieten die Max 2 keine Hörunterstützung obwohl sie den H2 Prozessor haben?
Warum bieten die MAX 2 keine Hör – Unterstützung, obwohl sie den H2 – Prozessor haben?
Uwe kannst du deine Frage wiederholen?
:) :)
Ich frage mich ob die Hörunterstützung haben.
Oft bekommt man keine Meldung, dass der Kommentar gesandt wurde. Dann hat man sich Mühe gegeben und tippt es halt nochmals. Passiert regelmäßig. Auch wenn der Kommentar noch manuell freigeschaltet werden muss. Oft fehlt die Quittung nach dem Absenden.
Mike kannst Du das wiederholen
Warum funktioniert die Live-Übersetzung und die Konversationserkennung schon jetzt mit den Pro 2 & 3 und bei den Max 2 erst mit 26.4?
Ups. Habe ich etwas verpasst?
Jupp hast du, es geht seit 26.3 im Dezember mit der Übersetzung.
Damit man die Kunden mit aller Gewalt zum Update bringt?
Also ich finde es mittlerweile schon längere Zeit sehr fragwürdig wie Apple bei ihren Updates, bei ihrem Hardware Neuvorstellung vorgeht!
Wenn man neue Hardware kaufen möchte muss man neuerdings immer auf das ganz neue iOS wechseln ansonsten läuft die Hardware nicht mit dem bestehenden iOS System.
So kann man jemand auch zum Update treiben oder zwingen, wie auch immer man das nennen möchte!
Meine Meinung!
Was für ne dünne Meinung…
Da hast du dir jetzt aber extra etwas gesucht, um zu meckern, oder?
Natürlich haben die neuesten Produkte immer die neueste Software notwendig. Das ist doch einfach nur logisch. Wie kommst du darauf, dass es auch anders sein könnte?
Was für ein Quatsch. Wie soll den ein älteres iOS vorher gewusst haben welch neue Hardware eine bestimmte Funktion haben wird die unterstützt sein muss ?
Kommt bestimmt nur ne neue Farbe…..
Skandal!
Ein Hardware-Update mit dem Prädikat ok. Für mich kein Grund zum Wechseln von der Version 1 Generation 2 mit USB-C. Mein Wunsch wäre handlicher faltbar und deutlich leichter. Das Gewicht auf dem Kopf ist für mich kein Problem, aber beim Bewegen rutschen sie durchs Eigengeweicht vom Kopf.
Ja leider sehr schwer.
Da hier Live-Übersetzung als das große Hauptmerkmal beschrieben wird.
Wie zufrieden seid ihr mit dem Feature bei den anderen AirPods?
Also ich bin viel am Reisen und habe es oft probiert. Unterm Strich aus meiner Sicht nicht zu gebrauchen.
In einem Büro, bei Stille, bei dem man sich gegenüber sitzt und langsam spricht funktioniert es.
Wie in Apples Werbeclip auf dem Markt funktioniert es bei mir null.
Also für mich ist es noch weit vom Babelfisch entfernt.
Aber eine Richtung ist erkennbar.
Die sollten langsam mal mehr Sprachen anbieten. Habe Polnische Schwiegereltern und würde die gern mal verstehen :-)
Aber deine Frau verstehst Du :-)
Nie wieder werden die Damen in den Nagelstudios – ins Gesicht des Kunden grinsend – lästern können :)