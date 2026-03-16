Colouring Pages Pro: Ausmalbilder aus Fotos und Textwünschen

Die iPhone- und iPad-Anwendung Colouring Pages Pro hat ein kleines Update erhalten und bleibt eine Empfehlung für Eltern mit kleinen Kindern. Version 2.1 kümmert sich um Fehler im sogenannten Foto-Modus der Anwendung. Dieser Bereich erlaubt es, eigene Bilder automatisch in Ausmalvorlagen umzuwandeln.

Die Funktion wurde erst im vergangenen Jahr eingeführt. Seit Version 2.0 können Nutzer Fotos auswählen, die anschließend in einfache Strichzeichnungen umgerechnet werden. Die Verarbeitung erfolgt über einen externen KI-Dienst. Das Ergebnis ist eine kontrastreiche Vorlage, die sich ausdrucken und anschließend ausmalen lässt.

Das aktuelle Update konzentriert sich auf die Stabilität dieser Funktion. Der Entwickler hat Fehler im Foto-Modus behoben, damit die Umwandlung von Bildern zuverlässiger funktioniert.

Ausmalbilder aus Fotos und Textwünschen

Die Anwendung wurde vom Entwickler Ben Harraway ursprünglich für den Einsatz in der eigenen Familie entwickelt. Mittlerweile steht die App kostenlos im App Store zur Verfügung.

Neben der Umwandlung von Fotos bietet die Anwendung auch die Möglichkeit, Malvorlagen über Texteingaben zu erstellen. Nutzer können einfache Beschreibungen formulieren und daraus automatisch neue Motive erzeugen lassen. Bei einfachen Motiven funktioniert dieser Ansatz zuverlässig. Auf diese Weise lassen sich etwa Tiere, Fahrzeuge oder Fantasiefiguren schnell als Ausmalbild erzeugen.

Die Applikation erzeugt ausschließlich die Vorlagen. Zum Ausmalen selbst wird weiterhin Papier benötigt. Die generierten Motive lassen sich ausdrucken und anschließend mit Stiften oder Farben bearbeiten.

Kostenlos und werbefrei

Seit der ersten Vorstellung auf ifun.de haben wir selbst rund 30 Vorlagen erstellt. Sowohl aus Fotos als auch aus kurzen Textbeschreibungen generierte Motive wurden problemlos erstellt und trafen fast immer den Geschmack der kleinen Auftraggeber.

Die Anwendung bleibt weiterhin kostenlos und verzichtet auf Werbung. Innerhalb der App lassen sich jedoch freiwillige Trinkgelder spenden, mit denen Nutzer den Entwickler unterstützen können. Hintergrund sind die laufenden Kosten für die serverbasierte Bildverarbeitung.