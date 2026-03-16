App-Tipp für Eltern aktualisiert
Colouring Pages Pro: Ausmalbilder aus Fotos und Textwünschen
Die iPhone- und iPad-Anwendung Colouring Pages Pro hat ein kleines Update erhalten und bleibt eine Empfehlung für Eltern mit kleinen Kindern. Version 2.1 kümmert sich um Fehler im sogenannten Foto-Modus der Anwendung. Dieser Bereich erlaubt es, eigene Bilder automatisch in Ausmalvorlagen umzuwandeln.
Die Funktion wurde erst im vergangenen Jahr eingeführt. Seit Version 2.0 können Nutzer Fotos auswählen, die anschließend in einfache Strichzeichnungen umgerechnet werden. Die Verarbeitung erfolgt über einen externen KI-Dienst. Das Ergebnis ist eine kontrastreiche Vorlage, die sich ausdrucken und anschließend ausmalen lässt.
Das aktuelle Update konzentriert sich auf die Stabilität dieser Funktion. Der Entwickler hat Fehler im Foto-Modus behoben, damit die Umwandlung von Bildern zuverlässiger funktioniert.
Ausmalbilder aus Fotos und Textwünschen
Die Anwendung wurde vom Entwickler Ben Harraway ursprünglich für den Einsatz in der eigenen Familie entwickelt. Mittlerweile steht die App kostenlos im App Store zur Verfügung.
Neben der Umwandlung von Fotos bietet die Anwendung auch die Möglichkeit, Malvorlagen über Texteingaben zu erstellen. Nutzer können einfache Beschreibungen formulieren und daraus automatisch neue Motive erzeugen lassen. Bei einfachen Motiven funktioniert dieser Ansatz zuverlässig. Auf diese Weise lassen sich etwa Tiere, Fahrzeuge oder Fantasiefiguren schnell als Ausmalbild erzeugen.
Die Applikation erzeugt ausschließlich die Vorlagen. Zum Ausmalen selbst wird weiterhin Papier benötigt. Die generierten Motive lassen sich ausdrucken und anschließend mit Stiften oder Farben bearbeiten.
Kostenlos und werbefrei
Seit der ersten Vorstellung auf ifun.de haben wir selbst rund 30 Vorlagen erstellt. Sowohl aus Fotos als auch aus kurzen Textbeschreibungen generierte Motive wurden problemlos erstellt und trafen fast immer den Geschmack der kleinen Auftraggeber.
Die Anwendung bleibt weiterhin kostenlos und verzichtet auf Werbung. Innerhalb der App lassen sich jedoch freiwillige Trinkgelder spenden, mit denen Nutzer den Entwickler unterstützen können. Hintergrund sind die laufenden Kosten für die serverbasierte Bildverarbeitung.
Entwickler: Lumen Digital
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Gibt es jetzt noch eine App, mit der man das digital Ausmalen kann?
Hat da jemand eine Empfehlung?
ChatGPT :-)
Haha ;-)
Die Kinder malen gerne aus und auf dem iPad geht das im Auto besser als auf Papier..
Also noch jemand ne echte Empfehlung?
Ist jetzt vielleicht nicht die eleganteste Lösung, aber wenn man das Bild in der Fotos-App öffnet, kann man das Zeichnen-Tool verwenden. Hat bei uns so schon ganz gut geklappt.
Mir fällt da spontan Affinity ein.
Procreate. Kostet einmalig. Über die Ebenen keine Grenzen gesetzt. Das schön ist dass sie damit sogar „einfach“ malen können mit unzähligen Stiften, Pinseln und Co.
Vielen Dank, ich schau mir die Vorschläge mal an.
Hallo Stefan, für sehr kleine Kinder kann ich im iOS Store „Finger Painting“ zum Malen empfehlen! Sehr einfach, keine Werbung und kostenlos.