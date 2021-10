Ab 2022: Apps müssen Account-Löschungen ermöglichen

Heute nun hat Apple konkretisiert , ab wann die neuen Voraussetzungen durchgesetzt werden sollen und dafür den kommenden Februar ins Auge gefasst. Anwendungen die nach dem 31. Januar 2022 zur Freigabe in den App Store eingereicht werden, und das Anlegen von Nutzer-Konten in der App ermöglichen, müssen diese auch über die App wieder löschen lassen.

Insert

You are going to send email to