6 Monate nach Apple: Samsung startet Self-Repair-Programm

Seit Anfang Dezember 2022 bietet Apple auch deutschen Anwendern die Möglichkeit an, Anleitungen, Ersatzteile und Werkzeug für gängige iPhone-Reparaturen direkt von Apple zu erhalten, um diese dann in Eigenregie selbst durchzuführen.

Die Ersatzteile sind dabei weder besonders günstig, noch sind die zwingend benötigten Werkzeuge praxistauglich – Apple verschickt hier mehrere Kilogramm schwere Industrieware, die Anwender leihen müssen, um Akku, Kamera oder Display zu tauschen.

Für das Display- & Schraubenkit für das iPhone 12 müssen Apple etwa 328,95 Euro überwiesen werden. Dazu müssen Anwender eine beheizte Ausbauvorrichtung für das Display mieten, die etwa so groß wie eine Mikrowelle ausfällt. Was Apple als Dienst am Kunden bewirbt, wird von Kritikern als aktives Vorgehen gegen professionelle Reparatur-Anbieter bewertet.

Apple hält den Markt klein

So richtet sich Apples Self-Repair-Programm an Privatanwender und ausdrücklich nicht an freie Reparaturwerkstätten, die mit Massenbestellungen von Ersatzteilen und routinierten Eingriffen wohl auch die Preise für gängige Reparaturen deutlich günstiger als bei der Direktbestellung über Apple anbieten könnten.

Damit liegt die Vermutung nahe, dass Apples Self-Repair-Programm lediglich als Feigenblatt in Verhandlungen mit Europäischen Regulierern dienen soll. Apple kontert mit dem Self-Repair-Programm dem Vorwurf, keine Reparaturen zuzulassen, schafft es aber gleichzeitig einen freien Markt zu verhindern auf dem mehrerer Reparatur-Anbieter miteinander konkurrieren.

Samsung startet Self-Repair-Programm

Ein Modell, das Schule macht. So hat Samsung heute ebenfalls den Start eines Self-Repair-Programms in Deutschland angekündigt. Dieses war 2022 in den USA gestartet und soll fortan auch für Kunden in Deutschland, in Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlande, Polen, Schweden und Spanien zur Verfügung stehen.

Samsung erklärt zum Start des Self-Repair-Programms: