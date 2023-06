Insektenstichheiler heat it: Mit App und Lightning gegen Juckreiz

Gerade richtig mit Blick auf die aktuelle Jahreszeit gibt es den „Insektenstichheiler“ heat it vorübergehend zumindest ein klein wenig günstiger als sonst. Während die iOS-Version regulär 39,95 Euro kostet, verkauft die Online-Apotheke Sanicare das Zubehör heute für 36,95 Euro.

Wir haben den heat it bereits im vergangenen Jahr ausführlich vorgestellt. Das Produkt setzt auf ein seit langen Jahren bewährtes Konzept gegen den Juckreiz nach einem Mückenstich. Dabei wird die betroffenen Stelle auf rund 51 Grad erhitzt, was die den Juckreiz fördernden Stoffe zerstört und somit für direkte Besserung sorgt. Raucher können stattdessen auch mal eben kurz die heiße Glut nahe an den Einstich halten, ebenso werden Tipps wie einen heißen Löffel oder dergleichen zu verwenden herumgereicht.

heat it geht im Gegensatz zu diesen Hausmitteln allerdings deutlich professioneller und entsprechend mit weniger Risiken behaftet vor. Der kleine Schlüsselanhänger wird in den Lightning-Anschluss gesteckt und in Verbindung mit der App des Herstellers verwendet. Auf diese Weise ist gleichermaßen die optimale Temperatur und Dauer für die Anwendung gewährleistet und die Leistung lässt sich bei Bedarf auch anpassen. Der für die Anwendung benötigte Strom wird dabei ebenfalls über die Lightning-Buchse bezogen, was mit dafür sorgt, dass der heat it selbst im Vergleich zu ohne Smartphone-Anbindung angebotenen Geräten mit solchen Funktionen extrem klein ausfällt.

iPhone-Nutzer zahlen Aufpreis

Ärgerlich für iPhone-Besitzer ist zweifellos die Tatsache, dass die auf USB-C basierende Android-Version des heat it vom Hersteller satte 10 Euro günstiger angeboten wird. Als Grund hierfür wird genannt, dass der Mehrpreis durch die besondere Steckerart und die damit verbunden von Apple geforderten Lizenzgebühren zustande kommt.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch zu wissen, dass sich der heat it nicht mit einem iPad verwenden lässt. Ganz egal ob über Lightning oder USB-C verbunden kommen dieser Verwendung dem Hersteller zufolge technische und Zulassungsgründe in die Quere.