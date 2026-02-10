2025 mehr als 85.000 Meldungen zu Rufnummernmissbrauch

Das hohe Aufkommen an Telefon-Spam macht sich auch in den Statistiken der Bundesnetzagentur bemerkbar. Die Behörde meldet, dass die Zahl der Beschwerden über missbräuchlich genutzte Telefonnummern auch über das vergangene Jahr hinweg hoch geblieben ist. So seien 2025 insgesamt 85.158 entsprechende Meldungen eingegangen.

Ein Großteil der Hinweise betreffe weiterhin unerwünschte SMS- und Messenger-Nachrichten sowie belästigende Werbeanrufe. Darüber hätten Verbraucher unter anderem manipulierte Rufnummern, automatische Bandansagen, betrügerische Hotlines, Routerangriffe und ungewöhnlich teure Warteschleifen gemeldet.

„Hier spricht PayPal…

Abschaltungen missbräuchlicher Rufnummern

Bestimmte Betrugsformen wie der sogenannte Enkeltrick seien dagegen zurückgegangen. Dies führt die Behörde unter anderem auf frühere Maßnahmen wie die Abschaltung missbräuchlich genutzter Telefonnummern zurück.

Im vergangenen Jahr habe die Bundesnetzagentur rund 6.200 Rufnummern abgeschaltet, sodass diese nicht weiter für betrügerische Zwecke eingesetzt werden könnten. Für mehr als 2.000 weitere Nummern seien zusätzliche Maßnahmen ergriffen worden, darunter Verbote, unrechtmäßige Gebühren abzurechnen oder entsprechende Forderungen einzuziehen. Ziel dieser Schritte sei es, Verbraucher vor finanziellen Schäden zu schützen.

Die Behörde weist darauf hin, dass sie bei der Bekämpfung von Rufnummernmissbrauch auf Meldungen aus der Bevölkerung angewiesen ist. Über Online-Formulare könnten Betroffene verdächtige Anrufe oder Nachrichten melden und dabei die für Ermittlungen notwendigen Informationen übermitteln.

Schutzfunktionen nur bedingt wirksam

Die von den Mobilfunkanbietern getroffenen Maßnahmen können Nutzer dabei unterstützen, Telefonbetrügern nicht auf den Leim zu gehen, sind von einer tatsächlich effizienten Lösung aber noch weit entfernt. Vodafone bietet schon seinen Spam-Warner schon seit knapp einem Jahr an, die Telekom hat sich bis Jahresende Zeit gelassen, um entsprechend nachzuziehen. Ungeachtet dessen gehen bei deren Kunden weiterhin regelmäßig Betrugsversuche per Anruf oder Textnachricht ein.