Beschwerden weiter auf hohem Niveau
2025 mehr als 85.000 Meldungen zu Rufnummernmissbrauch
Das hohe Aufkommen an Telefon-Spam macht sich auch in den Statistiken der Bundesnetzagentur bemerkbar. Die Behörde meldet, dass die Zahl der Beschwerden über missbräuchlich genutzte Telefonnummern auch über das vergangene Jahr hinweg hoch geblieben ist. So seien 2025 insgesamt 85.158 entsprechende Meldungen eingegangen.
Ein Großteil der Hinweise betreffe weiterhin unerwünschte SMS- und Messenger-Nachrichten sowie belästigende Werbeanrufe. Darüber hätten Verbraucher unter anderem manipulierte Rufnummern, automatische Bandansagen, betrügerische Hotlines, Routerangriffe und ungewöhnlich teure Warteschleifen gemeldet.
Abschaltungen missbräuchlicher Rufnummern
Bestimmte Betrugsformen wie der sogenannte Enkeltrick seien dagegen zurückgegangen. Dies führt die Behörde unter anderem auf frühere Maßnahmen wie die Abschaltung missbräuchlich genutzter Telefonnummern zurück.
Im vergangenen Jahr habe die Bundesnetzagentur rund 6.200 Rufnummern abgeschaltet, sodass diese nicht weiter für betrügerische Zwecke eingesetzt werden könnten. Für mehr als 2.000 weitere Nummern seien zusätzliche Maßnahmen ergriffen worden, darunter Verbote, unrechtmäßige Gebühren abzurechnen oder entsprechende Forderungen einzuziehen. Ziel dieser Schritte sei es, Verbraucher vor finanziellen Schäden zu schützen.
Die Behörde weist darauf hin, dass sie bei der Bekämpfung von Rufnummernmissbrauch auf Meldungen aus der Bevölkerung angewiesen ist. Über Online-Formulare könnten Betroffene verdächtige Anrufe oder Nachrichten melden und dabei die für Ermittlungen notwendigen Informationen übermitteln.
Schutzfunktionen nur bedingt wirksam
Die von den Mobilfunkanbietern getroffenen Maßnahmen können Nutzer dabei unterstützen, Telefonbetrügern nicht auf den Leim zu gehen, sind von einer tatsächlich effizienten Lösung aber noch weit entfernt. Vodafone bietet schon seinen Spam-Warner schon seit knapp einem Jahr an, die Telekom hat sich bis Jahresende Zeit gelassen, um entsprechend nachzuziehen. Ungeachtet dessen gehen bei deren Kunden weiterhin regelmäßig Betrugsversuche per Anruf oder Textnachricht ein.
Würde man ganze ausländische Nummern blockieren können, gäbe es so etwas nicht oder direkt ins Betriebssystem integrieren.
Ich möchte aber Ausland nicht blockieren, nur weil es Verbrecher gibt. Es mag auch reguläre Anrufe da geben, zum Beispiel aus seinem Urlaubsland.
Wenn ich aus dem Urlaub nach DE telefoniere steht da ganz normal die DE Nummer. Ich persönlich würde auch gerne Ausländische Nummern blocken können, ich habs so häufig das ein Anruf aus AT kommt 2 Sekunden klingelt und direkt 1 Sekunde später ein Anruf aus GB kommt. Diese Ping Anrufe nerven und ich hab diese Rufnummer noch nie irgendwo eingetragen, dafür hab ich mir damals extra ne zweite sim geholt.
Ok, und wie soll ich arbeiten wenn wir ausländische Nummern blockieren?
BTW: meine Scam-Anrufe kamen zu 99% aus Deutschland.
Wenn du mit ausländischen Nummern beruflichen kontakt hast solltest du eben den empfang eingeschaltet lassen.
Da aber nicht viele so arbeiten wie du könnten die ja schonmal schätzungsweise 95% der spamanrufen blocken indem man nur +49 nummern zulässt.
Ich vermute, dass du da relativ wenig Ideen hast wie viele Menschen mit ausländischen Rufnummern zu tun haben. Es geht hier nicht nur um Arbeit sondern auch privaten Kontakt.
Und wie soll ich und weitere Menschen die Scamanrufe gegen deutsche Rufnummern absichern? Soll ich auch die blocken?
Um Werbeanrufe aus dem Ausland zu blockieren schaut Euch doch einmal die Apps von WideProtect an.
Ich werfe mal wieder PhoneBlock in den Ring. Leistet bei mir zuhause in der Fritzbox und auf dem iPhone gute Dienste. Unbekannte Nummern lasse ich einfach mal auf den Anrufbeantworter auflaufen, um dann zu hören was sie zu sagen haben. Meist wird keine Nachricht aufgezeichnet und die Rufnummer daraufhin umgehend blockiert.
Und beim iPhone habe ich sogar die Funktion aktiv, daß nur Kontakte anrufen dürfen. Ich geb sowieso nur die Festnetznummer an, um die Möglichkeit mit dem AB zu haben.
Die automatische Abfrage fremder Anrufe kann das iPhone ja mittlerweile nativ.
Nur Kontakte auf dem Mobiltelefon durchkommen zu lassen ist schon hart. Polizei und Krankenhäuser erreichen dich dann nicht in einem Notfall nicht.
Unbekannte Rufnummer laufen aber bei mir auch gegen „Siri“ / „unbekannte Rufnummern prüfen“ – ist für mich die sauberste Lösung.
Über den Link zu den Formularen finde ich keine Formulare. Der Link führt auf die offizielle Startseite mit den „Heldentaten“ der letzten Zeit.
Wer nicht im Adressbuch steht , kommt bei mir nicht durch. Zu Not muss man auf der Mailbox sprechen.
Kommen nicht durch oder gehen an die Voicemail? Ich finde, dass sind zwei unterschiedliche Dinge.
1++
Ich habe mit der Bundesnetzagentur fertig: Man macht meldungen über Rufnummern die es zum grössten teil garnicht gibt weil sie aufgesetzt bzw. gespooft sind, dann bekommt man eine mail dass die Rufnummer nicht existiert und somit auch nicht verfolgt werden kann. 2013 war der MDR (mitteldeutsche Rundfunk) als auch das ZDF deswegen bei mir, um einen TV Beitrag zu melden. Es gab pro Tag mindestens 60 Spamanrufe, und es begab sich begünstigend dass ich auf ein Startup aus Leipzig gestossen bi und als einer der ersten Kunden dort einen Festnetz-Anrufblocker erworben hatte, und sie mich baten wegen der Pestilenz an Anrufen für sie den Dreh bei mir zuzulassen. gestartet ist die Firma Tellows mit einer Webseite auf der durch Mitgliedsbeiträge ca, 2000 Rufnummern in einer schwarmbasierenden Blockierliste zusammengetragen wurden. Der Anrufblocker damals ein raspberry PI wurde dazu via Lan oder Telefonleitung am Router angeschlossen und konnte tagesaktuell neue Listen vom server laden. Mittlerweile sind über 20.000 Rufnummern auf der Liste, und das Angebot wird mittels App und Card-DAV-Dienst für die Fritzbox ergänzt. Seit dem kommen villeicht zwei Anrufer im jahr unerwünscht durch, der Rest wird eingefrostet und geblockt. Man muss aber schon ein kleinweinig bezahlen. das ist aber moderat, aber es ist die Zeit wert die man sich mit Sinnlostelefonaten ersparen kann. man kann so weitaus mehr Rufnummern sperren als mit einem lokal arbeitenden Router, und wird auch vor Nummern geschützt die einen noch nicht selbst angerufen haben. Momentan rasseln täglich 15 bis 30 Anrufe in die Blockierung und ich hab Ruhe. Ich muss aber der Ehrlichkeit sagen dass meine Rufnummer mal einem älteren herren gehört hatte der mit dieser Nummer im telefonbuch stand, also ein Honeypot. Die meissten Betrugsversuche zielen auf ältere Semester ab. Falls es wenn interressiert: http://www.tellows.de echt guter Job! Die Quintessenz ist: Selber Massnahmen ergreifen ist besser als sich auf Behörden alleine zu verlassen. Verstärkend hinzu kommt ja dass die extremsten Agressoren ja durch Provider schon geflaggt werden, und man Anrufe ohne Nummer auf Mailboxen oder Voicemail umleiten kann. So sieht ein abgerundetes Konzept aus.
Spam anrufe werden auf dem iPhone gleich blockiert. Mittlerweile ist die Liste schon recht lang und ich habe Ruhe!
Wollten wir doch so… es wäre möglich gewesen (wie bei ISDN) das Rufnummer fälschen nicht möglich ist..
War im VoIP auch drinnen… und wurde rausgeworfen.
Und keiner hat gemeckert.
Man kann schon einiges Machen (iPhone):
Anonyme Anrufe beim Provider sperren.
Siri unbekannte Nummern annehmen lassen.
PhoneBlock im Handy hinterlegen (Kontakte oder demnächst die App – BetaPhase).
Schutzfunktion der Provider (Telekom / Vodafone).
Alternativ noch eine App wie Tellows oder so installieren.
UND: Skeptisch sein wo es nur geht was Anrufe angeht.
Oder DasTelefonbuch App, die hat auch eine regelmäßig gepflegte Spamliste fürs iPhone.