Amazon Haul dürfte auch betroffen sein
iPhone-Hüllen für 1 Euro: Ab Juli ist damit Schluss
Hat schon jemand die extrem billigen iPhone-Hüllen ausprobiert, die über Amazon angeboten werden? Mittlerweile kann man auf der Online-Plattform selbst für die neuesten iPhone-Modelle Cases bestellen, die nur unwesentlich mehr als 1 Euro kosten. Spätestens im Sommer dürfte es damit jedoch vorbei sein. Die Produkte werden aus dem Ausland versendet, sodass diese Pakete ebenso wie Bestellungen bei AliExpress oder vergleichbaren Plattformen künftig pauschal mit jeweils 3 Euro Zollgebühren belegt werden.
Die günstigen Cases werden über Amazon Haul angeboten. Mit diesem in seine reguläre Webseite integrierten Bereich will Amazon mit Handelsplattformen wie Temu und AliExpress konkurrieren. Dort finden sich ebenfalls extrem günstige und in der Qualität wohl zumindest teils auch zweifelhafte Produkte, die wohl direkt aus dem Ausland an den Endkunden geschickt werden.
Aus dem Ausland direkt zum Kunden
Amazon weist in der Leistungsbeschreibung von Amazon Haul dann auch darauf hin, dass die Produkte, die über diesen Bereich erhältlich sind, im Ausland hergestellt und auch von dort aus versendet werden. Dabei würden die Produkte direkt zum Endkunden geschickt, während die Zollabwicklung von Amazon übernommen wird.
De facto bedeutet dies, dass der Wert der Produkte vermutlich oftmals im Centbereich liegt und von den Kosten für Versand und Handhabung überstiegen wird. Durch die getrennte Einfuhr sparen Händler wie Amazon auch bei Paketen mit einem Wert von bis zu 150 Euro den Einfuhrzoll.
Um die hohe Zahl an Kleinsendungen zu verringern und zudem der Praxis entgegenzuwirken, dass Zollgebühren durch das Aufsplitten von Sendungen in mehrere Teile vermieden werden, hat die EU im vergangenen Jahr das Ende der Zollfreigrenze beschlossen.
Ab 1. Juli mit Pauschalgebühr
Vom 1. Juli an werden kleine Pakete mit einem Wert unter 150 Euro bei der Einfuhr in die EU automatisch mit jeweils 3 Euro Zollgebühren belegt. Hierbei handelt es sich um eine Übergangslösung. Voraussichtlich ab 2028 sollen die Abgaben auch bei günstigen Waren nach den regulären EU-Zollsätzen für einzelne Produktgruppen berechnet werden.
