iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 336 Artikel

Amazon Haul dürfte auch betroffen sein

iPhone-Hüllen für 1 Euro: Ab Juli ist damit Schluss
Artikel auf Mastodon teilen.
18 Kommentare 18

Hat schon jemand die extrem billigen iPhone-Hüllen ausprobiert, die über Amazon angeboten werden? Mittlerweile kann man auf der Online-Plattform selbst für die neuesten iPhone-Modelle Cases bestellen, die nur unwesentlich mehr als 1 Euro kosten. Spätestens im Sommer dürfte es damit jedoch vorbei sein. Die Produkte werden aus dem Ausland versendet, sodass diese Pakete ebenso wie Bestellungen bei AliExpress oder vergleichbaren Plattformen künftig pauschal mit jeweils 3 Euro Zollgebühren belegt werden.

Die günstigen Cases werden über Amazon Haul angeboten. Mit diesem in seine reguläre Webseite integrierten Bereich will Amazon mit Handelsplattformen wie Temu und AliExpress konkurrieren. Dort finden sich ebenfalls extrem günstige und in der Qualität wohl zumindest teils auch zweifelhafte Produkte, die wohl direkt aus dem Ausland an den Endkunden geschickt werden.

Amazon Haul Iphone Case

Aus dem Ausland direkt zum Kunden

Amazon weist in der Leistungsbeschreibung von Amazon Haul dann auch darauf hin, dass die Produkte, die über diesen Bereich erhältlich sind, im Ausland hergestellt und auch von dort aus versendet werden. Dabei würden die Produkte direkt zum Endkunden geschickt, während die Zollabwicklung von Amazon übernommen wird.

De facto bedeutet dies, dass der Wert der Produkte vermutlich oftmals im Centbereich liegt und von den Kosten für Versand und Handhabung überstiegen wird. Durch die getrennte Einfuhr sparen Händler wie Amazon auch bei Paketen mit einem Wert von bis zu 150 Euro den Einfuhrzoll.

Um die hohe Zahl an Kleinsendungen zu verringern und zudem der Praxis entgegenzuwirken, dass Zollgebühren durch das Aufsplitten von Sendungen in mehrere Teile vermieden werden, hat die EU im vergangenen Jahr das Ende der Zollfreigrenze beschlossen.

Ab 1. Juli mit Pauschalgebühr

Vom 1. Juli an werden kleine Pakete mit einem Wert unter 150 Euro bei der Einfuhr in die EU automatisch mit jeweils 3 Euro Zollgebühren belegt. Hierbei handelt es sich um eine Übergangslösung. Voraussichtlich ab 2028 sollen die Abgaben auch bei günstigen Waren nach den regulären EU-Zollsätzen für einzelne Produktgruppen berechnet werden.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
10. Feb. 2026 um 12:17 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 43.336 weitere hätten wir noch.
    18 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden

  • Und es ist immer noch zu billig! Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind den meisten Bestellern aber wohl egal. Es wäre gut, wenn diese Billigangebote völlig verschwinden. Wer sich ein Apple Gerät leisten kann, der hat genug um sich entsprechende Hüllen zu leisten.

    Antworten Melden

  • Wie sich die 1€ für den Verkäufer lohnen erschließt sich mir nicht.
    Ich würde auf die Pakete 10% und mind. 3€ verlangen.

    Antworten Melden

  • Wird bestimmt wieder irgendwie umgangen von den Händlern. Z.B. ein Paket im Wert von 150€ versenden, 3€ Gebühr bezahlen, und dann an die eigentlichen Kunden verteilen.

    Antworten Melden

  • Na ja dann kostet der Kram halt 4€. Immer noch Schnapper zu den Originalen

    Antworten Melden

  • Sorry – ich verstehe es einfach nicht. Für ein neues iPhone mal eben 1000€ und (deutlich) mehr hinlegen und dann nach einer Hülle für 1€ jagen…

    Antworten Melden

  • Ich nutze selber keine Hülle, aber wenn ich sehe was für versiffte hässliche runtergerockte Gilb-Ekel-Billo-Hüllen manche an ihrem iPhone und somit täglich stundenlang in der Hand haben, wird mir fast schlecht…

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43336 Artikel in den vergangenen 6737 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven