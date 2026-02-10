iPad verliert Rolle als Steuerzentrale
Apple beendet Unterstützung der alten HomeKit-Architektur
Apple schaltet heute seine alte HomeKit-Architektur ab. Das Aus für die Unterstützung dieser Technologie wurde mit viel Vorlauf angekündigt und dürfte keinen unserer Leser überraschen. Ärgerlich können die Auswirkungen dennoch sein, denn fortan lassen sich verschiedene ältere Geräte nicht mehr zusammen mit Apples Smarthome-System verwenden.
Eine der gravierendsten Einschränkungen, die damit zusammenhängen, ist die Tatsache, dass man das iPad nicht mehr als Steuerzentrale für den externen Zugriff auf sein Smarthome-Zubehör verwenden kann. Apple setzt nun voraus, dass Nutzer einen HomePod oder ein kompatibles Apple TV besitzen, um diese Funktion zu verwenden. Diese Umstellung ist verständlicherweise ärgerlich für Nutzer, die ihr altes iPad auf diesem Weg vor der Entsorgung bewahren und weiterverwenden.
Neue Mindestanforderungen für Geräte
Apple hat in diesem Zusammenhang auch die Systemvoraussetzungen für Geräte angehoben, denen der Zugriff auf die heimischen Smarthome-Geräte ermöglicht wird. Apple Home setzt unter der neuen Architektur hierfür mindestens iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, tvOS 16.2 oder watchOS 9.2 voraus.
Wer das Update noch nicht installiert hat, dürfte mittlerweile mehrfach durch entsprechende Meldungen auf seinen Geräten auf diese Notwendigkeit hingewiesen worden sein. Die Aktualisierung wird dann in der Home-App im Bereich „Einstellungen des Zuhauses“ angezeigt.
Verzögerter Start der neuen Architektur
Ursprünglich war das Ende für die Unterstützung der alten HomeKit-Architektur bereits für den Herbst vergangenen Jahres geplant. Die Einführung des neuen Systems wurde allerdings mit derart gravierenden Problemen begleitet, dass sich Apple für eine Verlängerung der Übergangszeit entschieden hat. Apple musste das Update kurz nach der Veröffentlichung wieder zurückziehen und hat es dann erst mehrere Monate später wieder verfügbar gemacht.
Zudem wird spekuliert, dass Apple den Zeitrahmen erweitert hat, weil sich der Start von Siri 2.0 massiv nach hinten verschoben hat.
Die Steuerung mit alten iPad ist ja weiterhin möglich, jedoch erfordern sie eben zusätzliche einen HomePod oder Apple TV. Wer die alten iPads an der wand montiert hat, kann diese ja durchaus weiter nutzen.
Ja solange iPadOS 16.2 darauf läuft.
Die Steuerung ja aber es ist ja die Steuerzentrale gemeint und das ist wie du auch schreibst nicht mehr möglich.
Darum geht es aber nicht
Oh wie schön.
Mit der neuen hab ich bisher nur Probleme.
Gestern wollte ich „mal eben“ eine alte Hue Bridge v2 auf eine Hue Bridge Pro umziehen.
Alles gut, bis zu Smart Home… „Matter ist derzeit nicht verfügbar. Bitte versuche es später noch einmal.“
Alte Bridge ist aus Home gelöscht.
Inzwischen habe ich das ganze „Home“ gelöscht und ein neues erstellt. Immer dieselbe Fehlermeldung in der Hue App und direkt in Home, über den QR-Code, kann keine Verbindung hergestellt werden. Das gleiche bei einer Netatmo Cam und Wetterstation. Ich bekomme kein Gerät mehr verbunden, was gestern noch alles in Home funktioniert hat.
Das einzige was ging, war ein aktuelles Apple TV 4K, aber über die Einstellungen.
Hab gerade auch keine Idee mehr…
Auf meinem iPad ist mein altes Home immer noch vorhanden, obwohl ich es auf dem iPhone gelöscht habe…?
Das habe ich seit gestern auch. Plötzlich waren alle Hue Lampen nicht mehr erreichbar. Ich hatte die Pro aber schon eine Weile drin. Andere Matter Geräte lassen sich weiterhin pairen aber die Bridge wird per QR Code nicht gefunden oder über die Hue App kommt „Matter ist derzeit nicht verfügbar“. Ich bin echt am verzweifeln.
Ich hab grad mit Hue telefoniert. Der Herr im Support meinte ich bin der 30. der deswegen heut angerufen hat. Die haben scheinbar Matter Probleme grad und die Techniker arbeiten bereits daran. Hoffen wir mal, dass das stimmt.
Danke für die Infos!
Nur ärgerlich, dass man den Fehler zuerst bei sich sucht, allen Ratschlägen folgt, alles zurücksetzt und von vorne beginnen darf.
Aber zeitlich perfekt. Habe die neue Hue Bridge Pro gestern um 23:00 Uhr aktiviert.
Was?? Hue läuft doch immer stabil und problemlos! Muss wohl an dir liegen..
Jupp, ging mir gestern genauso.
Die neue Hue Bridge Pro, aus der MM Aktion, in Betrieb genommen und umgezogen und beim einrichten für Apple Home, immer wieder „Matter ist derzeit nicht verfügbar….“ und auch alles mögliche probiert und neugestartet und immer wieder, ist die Verbindung nicht möglich gewesen.
Jetzt hat es funktioniert und ich konnte die Hue Bridge Pro in Apple Home über Matter hinzufügen. Angestoßen über die Hue App.
Ja, habe es eben auch nochmal probiert.
Jetzt hat es funktioniert.
Danke!
Bisher konnte ich mein Apple Home noch mit einen alten Mac mini (Late 2012), der hier noch rumsteht, steuern (mit ein paar Skripten). Das war’s dann.
Das Teil werde ich aber trotzdem nicht entsorgen – viel zu schade. Zeit für ein kleines OCLP-Projekt….
Und deshalb bleibt HomeKit Kinderspielzeug, …
es gibt kein abschalten von Systemen, das Zeug muss auch 30..40..50 Jahren noch funktionieren (was jetzt nicht heißen soll das nicht mal ein Bauteil kaputt gehen kann)
Ah ja, habe mir wieder einen C64 von Commodore gekauft. Endlich wieder Datamat statt Snowflake.
Datamat, I throw me away.
ymmd…
Apple hat es wirklich verschlafen da weiterhin führend zu sein.
Ihr habt hier vor kurzem Homey vorgestellt, das haben wir uns daraufhin angeschafft. Perfekt. So viel besser als Apple Home. Hübsch, die Automatisierungen sind super umgesetzt, das Ding kann sogar Infrarot.
(Vor Home Assistent schrecke ich momentan noch etwas zurück)
Home Assistant macht aber Spaß. :)
Man kann so viel Zeit darin versenken um sich mit unwichtigen Sachen zu verkünsteln.
Und der Einbau von Unterputz-Relais ist auch Leistungssport. Vor allem wenn der Elektriker die Dose als Abzweigdose für 3 andere Dosen, Lichter, Steckdosen verwendet hat. So ein Spaß. :)
Ich befürchte dass mich meine bessere Hälfte umbringt wenn ich mit Home Assistant ankomme. ;)
Habe mir eine Home Assistant Green geholt und bin begeistert. Natürlich sind für meine Frau alle Geräte zusätzlich in Apple Home drin zum steuern mit Siri. Fast alle Automationen sind umgestellt auf HA. Die Möglichkeiten sind gewaltig und man kann ALLES machen, was man sich vorstellen kann.
Selbst so einfache Dinge wie: Wenn ich den TV abschalte, schalte auch die TV Ambient Lichtleiste aus. Geht mit HomeKit nicht. Ich kann zwar den Strom messen und schätzen, wann er aus ist, aber ein OLED macht nach dem Ausschalten noch einiges und dann irgendwann ist der Stromverbrauch auf einem niederen Wert für die Schwelle zum Ausschalten. Alles Müll. Mit HA gibt es ein Ereignis, wenn ich den TV abschalte und gut ist.
Oder wenn sich ein Gerät nicht mehr meldet, dann bring eine Push Nachricht aufs iPhone und den TV usw.
Genau so läuft das auch bei uns. Vor allem, was so alles mit Automationen geht, ist schon beeindruckend.
Bei uns wird zum Beispiel das Streaming (oder jede andere Medienwiedergabe inkl. Live TV) pausiert, wenn das Telefon klingelt (auch Festnetz). Oder im Bad schaltet sich automatisch das Radio ein, wenn da jemand reinkommt (und natürlich auch wieder aus).
Auch bestehende Automationen kann man mit HA verfeinern. Licht wird z.B. bei uns in allen Räumen per Bewegungsmelder gesteuert. Es sei denn, der Saugroboter läuft, der würde das nämlich sonst auch triggern. Muss aber nicht sein, der arbeitet auch ohne Licht. Dabei spielt es (nahezu) keine Rolle, von welchen Herstellern die beteiligten Geräte sind. Manche Integrationen (Anbindungen) sind etwas tricky einzurichten und erfordern daher etwas Erfahrung, vielleicht auch grundlegende Programmierkenntnisse. Oft bekommt bekommt man aber auch direkte Unterstützung von den Herstellern, dann ist das ganz easy. Letztens habe ich zum Beispiel gute Erfahrungen mit SwitchBot gemacht. Deren Geräte unterstützen HA mit und ohne Hersteller-Cloud. Bei anderen (z.B. Meross) hat man die Wahl, ob man die Anbindung direkt oder über HomeKit machen will.
Das Geräte nicht mehr unterstützt werden wenn sie einige Jahre auf dem Buckel haben ist dort Teil des Geschäft
Uralt IPads können als HomeKit Zentrale nicht mehr eingesetzt werden – das betrifft so gut wie keine Kunden. Noch weniger werden das noch aktiv nutzen.
Ich habe noch ein Ur-iPad (erste Generation), dessen Akku und Leistung zur Steuerung meines Home sicher ausreichen würde. Als Zentrale dient ohnehin ein Homepod Mini.
Leider sieht die alte Software des iPad „Home“ noch gar nicht vor. Dann hätte ich das Teil an der Wand zur Steuerung gern genutzt.
Nachhaltig wäre wirklich, man könnte eine Art openOS aufspielen, damit aus alter Hardware kein Elektroschrott wird.
Tja, wenn man sich halt auf den Goldenen Käfig von Apple verlässt, anstatt auf offene und lokale Lösungen zu setzen…
Deine Eltern sind fit in dem Thema?
Das ist doch ganz einfach:
– ganz alte Apple Geräte mit der alten Version von HomeKit einsetzen (was immer noch funktioniert)
– aktuelle Apple Geräte mit der neuen HomeKit Version einsetzen/ Migration ist automatisch
– andere HomeKit Zentrale (z.B. Home Assistant) einsetzen
Wer sich um nicht kümmern möchte, kauft ein Apple TV oder HomePod und Automationen und der Remote Zugriff funktionieren.