Apple beendet Unterstützung der alten HomeKit-Architektur

Apple schaltet heute seine alte HomeKit-Architektur ab. Das Aus für die Unterstützung dieser Technologie wurde mit viel Vorlauf angekündigt und dürfte keinen unserer Leser überraschen. Ärgerlich können die Auswirkungen dennoch sein, denn fortan lassen sich verschiedene ältere Geräte nicht mehr zusammen mit Apples Smarthome-System verwenden.

Eine der gravierendsten Einschränkungen, die damit zusammenhängen, ist die Tatsache, dass man das iPad nicht mehr als Steuerzentrale für den externen Zugriff auf sein Smarthome-Zubehör verwenden kann. Apple setzt nun voraus, dass Nutzer einen HomePod oder ein kompatibles Apple TV besitzen, um diese Funktion zu verwenden. Diese Umstellung ist verständlicherweise ärgerlich für Nutzer, die ihr altes iPad auf diesem Weg vor der Entsorgung bewahren und weiterverwenden.

Neue Mindestanforderungen für Geräte

Apple hat in diesem Zusammenhang auch die Systemvoraussetzungen für Geräte angehoben, denen der Zugriff auf die heimischen Smarthome-Geräte ermöglicht wird. Apple Home setzt unter der neuen Architektur hierfür mindestens iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, tvOS 16.2 oder watchOS 9.2 voraus.

Wer das Update noch nicht installiert hat, dürfte mittlerweile mehrfach durch entsprechende Meldungen auf seinen Geräten auf diese Notwendigkeit hingewiesen worden sein. Die Aktualisierung wird dann in der Home-App im Bereich „Einstellungen des Zuhauses“ angezeigt.

Verzögerter Start der neuen Architektur

Ursprünglich war das Ende für die Unterstützung der alten HomeKit-Architektur bereits für den Herbst vergangenen Jahres geplant. Die Einführung des neuen Systems wurde allerdings mit derart gravierenden Problemen begleitet, dass sich Apple für eine Verlängerung der Übergangszeit entschieden hat. Apple musste das Update kurz nach der Veröffentlichung wieder zurückziehen und hat es dann erst mehrere Monate später wieder verfügbar gemacht.

Zudem wird spekuliert, dass Apple den Zeitrahmen erweitert hat, weil sich der Start von Siri 2.0 massiv nach hinten verschoben hat.