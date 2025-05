Vodafone „Spam Warner“: Warnhinweise bei verdächtigen Anrufen

Mit einer neuen Funktion im Mobilfunknetz will Vodafone seine Kunden besser vor betrügerischen Anrufen schützen. Der sogenannte „Spam Warner“ zeigt zukünftig automatisch eine Warnmeldung auf dem Handy-Display an, wenn eingehende Anrufe mit bekannten Betrugsnummern in Verbindung stehen.

Die Erkennung erfolgt sowohl bei nationalen als auch bei internationalen Rufnummern. Grundlage ist eine Datenbank mit mehreren tausend Einträgen, die laufend aktualisiert wird. Taucht eine Nummer dort auf, erscheint der Hinweis „Vorsicht: Betrug möglich!“ direkt beim Anruf.

Technisch umgesetzt wird der Dienst über die bereits bestehende CallerID-Funktion. Diese erlaubt es, zusätzliche Informationen zum Anrufer direkt auf dem Smartphone anzuzeigen. Die neue Sicherheitsfunktion ist automatisch für alle Vodafone-Kunden aktiv – auch für Nutzer anderer Anbieter, die das Vodafone-Netz verwenden.

Gleichzeitig gibt Vodafone Verhaltenstipps für Privatnutzer: keine Rückrufe bei unbekannten Nummern, keine Preisgabe persönlicher Daten am Telefon und Vorsicht bei Tasteneingaben während eines Anrufs.

Telekom: SMS-Firewall seit April aktiv

Auch die Telekom hat in diesem Jahr neue Schutzmechanismen eingeführt – allerdings mit einem anderen Schwerpunkt. Seit dem 1. April ist eine sogenannte „SMS-Firewall“ aktiv, die verdächtige Kurznachrichten automatisch erkennt und bei Bedarf blockiert. Betroffen sind unter anderem SMS mit betrügerischen Links, Phishing-Versuchen oder Schadsoftware. Die Telekom hat dafür ihre Mobilfunkbedingungen angepasst: Besteht ein konkreter Verdacht, wird die Nachricht gelöscht, bevor sie das Endgerät erreicht.

Die Maßnahme erfolgt automatisch für alle Mobilfunkkunden und ist Teil einer Reihe technischer Schutzlösungen. Bereits zuvor hatte die Telekom gemeinsam mit Apple die Funktion „Spam melden“ in die Nachrichten-App integriert.

Hintergrund für die verstärkten Maßnahmen ist der anhaltende Anstieg von Rufnummernmissbrauch, den auch die Bundesnetzagentur in ihrem Jahresbericht 2024 dokumentiert hat. Betrügerische Anrufe und Nachrichten – häufig über SMS oder Messenger – bleiben ein zentrales Einfallstor für digitale Angriffe.