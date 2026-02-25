1Password Preiserhöhung: 44 statt 32 Euro ab Ende März

Der Passwortmanager 1Password kündigt eine deutliche Preisanpassung für Einzelabonnements an. Nutzer wurden per E-Mail darüber informiert, dass sich die Kosten für Jahresabos ab dem 27. März 2026 erhöhen. Die neuen Preise gelten jeweils zum Zeitpunkt der nächsten Verlängerung.

Das Einzelabo steigt von bislang 31,80 Euro pro Jahr auf künftig 43,80 Euro. Damit erhöht sich der Preis um rund 38 Prozent. Änderungen bei monatlichen Abrechnungen wurden bislang nicht angekündigt.

Neue Preise gelten erst bei Verlängerung

Die Preisanpassung tritt nicht sofort für alle Nutzer in Kraft. Entscheidend ist das individuelle Verlängerungsdatum. Wer sein Abonnement noch vor dem 27. März verlängert, zahlt zunächst weiterhin den bisherigen Preis. Erst mit der darauffolgenden Verlängerung wird der neue Tarif berechnet.

1Password verlangt zudem eine aktive Zustimmung zur Preisänderung. Nutzer müssen diese in ihrem Kundenkonto bestätigen. Erfolgt keine Zustimmung bis zum jeweiligen Verlängerungsdatum, wird das Abonnement automatisch beendet.

Verweis auf neue Funktionen und Sicherheit

Der Anbieter begründet die Erhöhung mit zusätzlichen Funktionen und einem erweiterten Leistungsumfang. In den vergangenen Jahren seien zahlreiche Verbesserungen eingeführt worden, während die Preise weitgehend stabil geblieben seien.

Zu den neueren Funktionen zählen unter anderem eine erweiterte Überwachung gespeicherter Zugangsdaten, zusätzliche Wiederherstellungsoptionen sowie verbesserte Schutzmechanismen gegen Phishing. Auch die Einrichtung neuer Geräte wurde vereinfacht. Darüber hinaus unterstützt der Dienst inzwischen eine automatische Speicherung von Login- und Zahlungsdaten.

Einige neue Funktionen nutzen Verfahren zur automatischen Analyse von Einträgen. Diese sollen gespeicherte Inhalte besser strukturieren und benennen. Nach Angaben des Unternehmens dienen die Änderungen dazu, die Nutzung zu vereinfachen und Sicherheitsrisiken schneller zu erkennen.

Zuletzt hatte 1Password eine ortsabhängige Anzeige von Passwörtern eingeführt.