Passwort-Manager erhöht Abo-Preise
1Password Preiserhöhung: 44 statt 32 Euro ab Ende März
Der Passwortmanager 1Password kündigt eine deutliche Preisanpassung für Einzelabonnements an. Nutzer wurden per E-Mail darüber informiert, dass sich die Kosten für Jahresabos ab dem 27. März 2026 erhöhen. Die neuen Preise gelten jeweils zum Zeitpunkt der nächsten Verlängerung.
Das Einzelabo steigt von bislang 31,80 Euro pro Jahr auf künftig 43,80 Euro. Damit erhöht sich der Preis um rund 38 Prozent. Änderungen bei monatlichen Abrechnungen wurden bislang nicht angekündigt.
Neue Preise gelten erst bei Verlängerung
Die Preisanpassung tritt nicht sofort für alle Nutzer in Kraft. Entscheidend ist das individuelle Verlängerungsdatum. Wer sein Abonnement noch vor dem 27. März verlängert, zahlt zunächst weiterhin den bisherigen Preis. Erst mit der darauffolgenden Verlängerung wird der neue Tarif berechnet.
1Password verlangt zudem eine aktive Zustimmung zur Preisänderung. Nutzer müssen diese in ihrem Kundenkonto bestätigen. Erfolgt keine Zustimmung bis zum jeweiligen Verlängerungsdatum, wird das Abonnement automatisch beendet.
Verweis auf neue Funktionen und Sicherheit
Der Anbieter begründet die Erhöhung mit zusätzlichen Funktionen und einem erweiterten Leistungsumfang. In den vergangenen Jahren seien zahlreiche Verbesserungen eingeführt worden, während die Preise weitgehend stabil geblieben seien.
Zu den neueren Funktionen zählen unter anderem eine erweiterte Überwachung gespeicherter Zugangsdaten, zusätzliche Wiederherstellungsoptionen sowie verbesserte Schutzmechanismen gegen Phishing. Auch die Einrichtung neuer Geräte wurde vereinfacht. Darüber hinaus unterstützt der Dienst inzwischen eine automatische Speicherung von Login- und Zahlungsdaten.
Einige neue Funktionen nutzen Verfahren zur automatischen Analyse von Einträgen. Diese sollen gespeicherte Inhalte besser strukturieren und benennen. Nach Angaben des Unternehmens dienen die Änderungen dazu, die Nutzung zu vereinfachen und Sicherheitsrisiken schneller zu erkennen.
Zuletzt hatte 1Password eine ortsabhängige Anzeige von Passwörtern eingeführt.
War mal kostenlos ! Sobald der Kunde am Haken hängt …. Zahlen oder du bist raus !
Zwischendurch gab es auch mal Lifetime-Lizenzen. Mittlerweile ja ein fast klassischer Werdegang:
[…] first, they are good to their users; then they abuse their users to make things better for their business customers; finally, they abuse those business customers to claw back all the value for themselves. Then, they die. […]
https://de.wikipedia.org/wiki/Enshittification
Wer ist schon von 1Password auf Apple umgezogen mit den Passwörtern / Logins? Bin eigentlich recht happy mit 1Password, aber langsam wirds teuer, und Apple hab ich ohnehin… Erfahrungen bei Umzug und dann der Nutzung?
1Password und Apple Passwörter ist auch nicht wirklich vergleichbar. Das erste bietet eine Vault für so ziemlich alles, das zweite nur für Passwörter. Wenn dir das ausreicht, dürfte der Umzug schnell und einfach sein.
Da fehlt halt alles außer die reinen Passwörter. Keine Notizen, Dateien, SSH-Keys, verschiedene Vaults, beliebige und flexible Elemente innerhalb eines Eintrags,… man muss schon mit dem absoluten Minimum zufrieden sein, damit man das als Alternative betrachten kann. Zum Thema: Ärgerlich, da ich bald die Firma verlassen werde, von der ich eine Gratislizenz nutze. Ich werde dann vielleicht doch einmal KeePassXC und Konsorten evaluieren.
Ich hab’s gemacht. 1P finde ich schon noch etwas besser und nutzerfreundlicher, aber das ist mir der Aufpreis zur Apple Variante nicht wert. Bin zufrieden mit dem Umzug.
Bin froh, dass ich es nur einmal gekauft und nie ein Abo dafür abgeschlossen habe.
Geht mir genauso! Läuft super und ist umsonst! Aber nutze es auch schon seit dem IPhone 4s!
Keepass.
Auf dem eigenen NAS.
Kostenpunkt: 0€
Daten liegen bei dir.
:)
Und verbraucht nicht unwesentlich Strom, rechne mal hoch. Dagegen sind die Abo Gebühren ein Klacks.
Wenn es sein NAS nicht ausschließlich für Keypass nutzt, kann er das nur anteilig rechnen.
Naja, mit einem NAS kannst du aber auch wesentlich mehr machen, als nur Passwörter verwalten. Daher würde ich nicht behaupten, dass ein 1Password Abo Gebührentechnisch ein Klacks im Vergleich ist.
Das NAS wird vermutlich sowieso laufen.