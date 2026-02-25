iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 448 Artikel

Passwort-Manager erhöht Abo-Preise

1Password Preiserhöhung: 44 statt 32 Euro ab Ende März
13 Kommentare 13

Der Passwortmanager 1Password kündigt eine deutliche Preisanpassung für Einzelabonnements an. Nutzer wurden per E-Mail darüber informiert, dass sich die Kosten für Jahresabos ab dem 27. März 2026 erhöhen. Die neuen Preise gelten jeweils zum Zeitpunkt der nächsten Verlängerung.

Downloads Ios Biometric Unlock Product Ui 1248x832

Das Einzelabo steigt von bislang 31,80 Euro pro Jahr auf künftig 43,80 Euro. Damit erhöht sich der Preis um rund 38 Prozent. Änderungen bei monatlichen Abrechnungen wurden bislang nicht angekündigt.

Neue Preise gelten erst bei Verlängerung

Die Preisanpassung tritt nicht sofort für alle Nutzer in Kraft. Entscheidend ist das individuelle Verlängerungsdatum. Wer sein Abonnement noch vor dem 27. März verlängert, zahlt zunächst weiterhin den bisherigen Preis. Erst mit der darauffolgenden Verlängerung wird der neue Tarif berechnet.

1Password verlangt zudem eine aktive Zustimmung zur Preisänderung. Nutzer müssen diese in ihrem Kundenkonto bestätigen. Erfolgt keine Zustimmung bis zum jeweiligen Verlängerungsdatum, wird das Abonnement automatisch beendet.

Verweis auf neue Funktionen und Sicherheit

Der Anbieter begründet die Erhöhung mit zusätzlichen Funktionen und einem erweiterten Leistungsumfang. In den vergangenen Jahren seien zahlreiche Verbesserungen eingeführt worden, während die Preise weitgehend stabil geblieben seien.

1password Ios Mac

Zu den neueren Funktionen zählen unter anderem eine erweiterte Überwachung gespeicherter Zugangsdaten, zusätzliche Wiederherstellungsoptionen sowie verbesserte Schutzmechanismen gegen Phishing. Auch die Einrichtung neuer Geräte wurde vereinfacht. Darüber hinaus unterstützt der Dienst inzwischen eine automatische Speicherung von Login- und Zahlungsdaten.

Einige neue Funktionen nutzen Verfahren zur automatischen Analyse von Einträgen. Diese sollen gespeicherte Inhalte besser strukturieren und benennen. Nach Angaben des Unternehmens dienen die Änderungen dazu, die Nutzung zu vereinfachen und Sicherheitsrisiken schneller zu erkennen.

Zuletzt hatte 1Password eine ortsabhängige Anzeige von Passwörtern eingeführt.
25. Feb. 2026 um 06:46 Uhr von Nicolas


  • War mal kostenlos ! Sobald der Kunde am Haken hängt …. Zahlen oder du bist raus !

    Antworten Melden

  • Wer ist schon von 1Password auf Apple umgezogen mit den Passwörtern / Logins? Bin eigentlich recht happy mit 1Password, aber langsam wirds teuer, und Apple hab ich ohnehin… Erfahrungen bei Umzug und dann der Nutzung?

    Antworten Melden

    • 1Password und Apple Passwörter ist auch nicht wirklich vergleichbar. Das erste bietet eine Vault für so ziemlich alles, das zweite nur für Passwörter. Wenn dir das ausreicht, dürfte der Umzug schnell und einfach sein.

      Antworten Melden

    • Da fehlt halt alles außer die reinen Passwörter. Keine Notizen, Dateien, SSH-Keys, verschiedene Vaults, beliebige und flexible Elemente innerhalb eines Eintrags,… man muss schon mit dem absoluten Minimum zufrieden sein, damit man das als Alternative betrachten kann. Zum Thema: Ärgerlich, da ich bald die Firma verlassen werde, von der ich eine Gratislizenz nutze. Ich werde dann vielleicht doch einmal KeePassXC und Konsorten evaluieren.

      Antworten Melden

    • Ich hab’s gemacht. 1P finde ich schon noch etwas besser und nutzerfreundlicher, aber das ist mir der Aufpreis zur Apple Variante nicht wert. Bin zufrieden mit dem Umzug.

      Antworten Melden

  • Bin froh, dass ich es nur einmal gekauft und nie ein Abo dafür abgeschlossen habe.

    Antworten Melden

  • Keepass.
    Auf dem eigenen NAS.
    Kostenpunkt: 0€
    Daten liegen bei dir.

    :)

    Antworten Melden

