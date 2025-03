1Password kann Passwörter auch ortsabhängig anzeigen

Nutzer des Passwort-Managers 1Password haben jetzt die Möglichkeit, gespeicherte Einträge mit physischen Standorten zu verknüpfen. Die Entwickler der App informieren in einem Blog-Beitrag über die neue Funktion ihrer Software.

Die Verknüpfung von Passwort-Einträgen mit Orten soll dazu führen, dass man schneller auf die jeweils relevanten Einträge in der App zugreifen kann. Ein neuer, „In der Nähe“ genannter Bereich zeigt dann jeweils die Daten an, die mit dem aktuellen Aufenthaltsort des Nutzers korrespondieren.

Beispiele für die Verwendung der neuen Funktion lassen sich den Entwicklern zufolge genug finden. Als Beispiele führen sie die Anmeldedaten für ein lokales WLAN-Netz, Krankenakten bei einem Arzt, Zugangscodes am Arbeitsplatz oder Reisedokumente und Reiserouten am Flughafen oder Bahnhof an.

Die Idee für die Funktionserweiterung ist bei einem der regelmäßig von 1Password veranstalteten Entwicklertreffen entstanden. In der Folge wurde die Funktion zunächst mit einer begrenzten Anzahl von Anwendern getestet, bevor sie nun für alle Nutzer des Passwort-Manageres freigeschaltet wurde.

Funktion muss manuell aktiviert werden

Die neue Funktion steht sowohl unter iOS als auch unter Android zur Verfügung und kann auf Mobilgeräten mit aktivierten Ortungsdiensten genutzt werden. Die Verknüpfung der einzelnen Einträge mit einem Ort kann auch auf dem Desktop erstellt werden. Ausführliche Informationen hierzu liefert ein zu diesem Thema bereitgestellter Support-Artikel der Entwickler.

Um die Funktion auf einem Endgerät zu verwenden, muss man den Bereich „In der Nähe“ zunächst zum Startbildschirm der 1Password-App hinzufügen. Dies geschieht über die Bearbeiten-Option oben rechts auf dem Home-Bildschirm und wird ebenfalls im oben genannten Hilfedokument erklärt.

1Password setzt inzwischen ausschließlich auf Abonnements. Die Preise hierfür liegen für Einzelnutzer bei 3,39 Euro und für Familien bei 5,95 Euro pro Monat. Bei Abschluss für ein komplettes Jahr wird es etwas günstiger.