Zeta Cam bringt neue Filter und überarbeitete Oberfläche

Mit Zeta Cam steht iPhone-Nutzern eine experimentelle Kamera-App zur Verfügung, die klassische Kameraästhetik mit kreativen Effekten kombiniert. Die Anwendung erinnert uns einwenig an VSCO Capture und richtet sich an Anwender, die Fotos und Videos direkt bei der Aufnahme stilistisch anpassen möchten, ohne nachträglich umfangreich zu bearbeiten.

Die aktuelle Version 3.0 erweitert den Funktionsumfang und strukturiert die Bedienoberfläche neu.

Filtervielfalt und individuelle Anpassung

Im Mittelpunkt steht eine Sammlung unterschiedlicher Filter, die von natürlichen Farblooks bekannter Kameramodelle bis zu experimentellen Effekten reicht. Neben klassischen Farbprofilen finden sich Glas- und Verzerrungseffekte sowie Raster- und Halbtonstile. Die Auswahl erfolgt direkt in der Kameraansicht, sodass sich Änderungen unmittelbar im Livebild nachvollziehen lassen.

Jeder Filter lässt sich im Detail anpassen. Nutzer können Parameter wie Farbtemperatur, Helligkeit, Sättigung und Farbton separat verändern. Hinzu kommen Kurvenwerkzeuge zur gezielten Steuerung von Lichtern und Schatten. Damit richtet sich die App nicht nur an Einsteiger, sondern auch an Anwender, die Farblooks präzise abstimmen möchten. Eine Zufallsfunktion generiert auf Knopfdruck neue Kombinationen von Einstellungen und kann als Ausgangspunkt für eigene Varianten dienen.

Keine Abos, keine Werbung, keine In-App-Käufe

Mit dem Update wurde die Benutzeroberfläche neu aufgebaut. Laut Entwickler soll die Navigation mit weniger Zwischenschritten auskommen und klarer strukturiert sein. Auch die Albumansicht und die Vorschau von Aufnahmen wurden angepasst, um Bilder übersichtlicher darzustellen. Zudem wurden interne Abläufe optimiert, um eine flüssigere Nutzung zu ermöglichen. Das App-Symbol wurde ebenfalls ausgetauscht.

Datenschutz spielt laut Anbieter eine zentrale Rolle. Fotos und Videos verbleiben ausschließlich auf dem Gerät. Eine Übertragung an Server des Entwicklers oder an Dritte findet nicht statt. Lediglich für die Analyse der App-Nutzung kommen Google Analytics zum Einsatz.

Die App wird kostenlos angeboten und verzichtet auf Abos, In-App-Käufe und Werbung. Zeta Cam ist gut 30 Megabyte groß und setzt iOS 18 oder neuer voraus.