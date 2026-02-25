Später senden: Auch WhatsApp bald mit vorab geplanten Nachrichten

Mit der aktuellen Beta-Version 26.7.10.72 arbeitet WhatsApp an einer neuen Funktion für iOS, die iMessage schon seit iOS 18 kennt. Künftig sollen Nutzer Nachrichten direkt in der App zu einem bestimmten Zeitpunkt versenden können. Die Funktion befindet sich noch in Entwicklung und ist in der TestFlight-Version derzeit nicht freigeschaltet.

Im Unternehmensumfeld bietet der Dienst bereits zeitgesteuerte Mitteilungen an. Diese sogenannten Unternehmens-Broadcasts erlauben es Firmen, Ankündigungen oder Angebote geplant zu verschicken. Nun soll eine vergleichbare Möglichkeit auch regulären Anwendern zur Verfügung gestellt werden.

Nachrichten mit Datum und Uhrzeit planen

Geplante Nachrichten lassen sich vorab formulieren und mit einem konkreten Versandzeitpunkt versehen. Nach Auswahl von Datum und Uhrzeit bleibt die Mitteilung im Hintergrund gespeichert und wird automatisch zugestellt, sobald der festgelegte Zeitpunkt erreicht ist. Ein manuelles Eingreifen ist dann nicht mehr erforderlich.

Innerhalb der Chat-Informationen soll es einen eigenen Bereich geben, in dem alle terminierten Nachrichten aufgelistet sind. Dort können Nutzer einsehen, wie viele Mitteilungen vorgemerkt wurden, und diese bei Bedarf bearbeiten oder löschen. Wird eine geplante Nachricht vor dem Versand entfernt, erhält der Empfänger keinen Hinweis darauf.

Gedacht ist die Funktion für Einzel- und Gruppenchats. So lassen sich etwa Geburtstagsgrüße, Erinnerungen oder organisatorische Hinweise im Voraus vorbereiten. Für Kanäle ist eine Unterstützung bislang nicht vorgesehen.

Bisher nur über Kurzbefehle möglich

Auf dem iPhone können Nachrichten bereits heute über die App Kurzbefehle zeitgesteuert vorbereitet werden. Dafür muss eine Automation erstellt werden, in der Empfänger, Text und Uhrzeit festgelegt werden.

Die geplante Integration direkt in die App würde den Ablauf vereinfachen und ohne zusätzliche Werkzeuge auskommen. Anders als bei den kostenpflichtigen Business-Funktionen soll die neue Option allen Nutzern kostenlos bereitstehen. Ein konkreter Termin für die Einführung steht allerdings noch nicht fest.