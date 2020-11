1,8 Mio Apps: Apple legt aktuelle App Store-Zahlen vor

Nachdem sich Apple zuletzt eher zurückgehalten hat, was das Wachstum des App Store-Angebotes und die Größe der virtuellen Auslage anging, bekommen Statistik-Freunde heute neues Futter.

So hat Apple in dem begleitenden Material zur heutigen Ankündigung des sogenannten Small Business Program eine Handvoll aktueller Zahlen zum App Store kommuniziert.

Halbe Milliarde Umsatz in 2019

Der 2008 gestartete App-Marktplatz zählt derzeit 1,8 Millionen Applikationen und wird laut Apple jede Woche von rund 500 Millionen Anwendern besucht.

Insgesamt besitzt der App Store eine globale Reichweite die 1,5 Milliarden Apple-Geräte erreicht. Das Software-Kaufhaus ist, ebenfalls Stand heute, aus 175 Ländern erreichbar und in über 40 Sprachen lokalisiert. Zur Abwicklung von Käufen und zum Zeichnen neuer Abonnements unterstützt Apple 45 Währungen und 180 lokale Zahlungsmethoden – in Deutschland können Anwender ihre App Store-Einkäufe etwa auch über die Mobilfunkrechnung begleichen.

Allein im vergangenen Jahr 2019 generierte Apples Software-Kaufhaus Umsätze in Höhe von 519 Millionen Dollar. Knapp 78 Milliarden davon hat Apple abgeschöpft, die anderen 85 Prozent wurden unter den aktiven Entwicklern verteilt.

Apple will Umsatzbeteiligung reduzieren

Apple hatte mit den aktuellen App Store-Zahlen die Ankündigung vom frühen Nachmittag begleitet, die im App Store gültige Umsatzbeteiligung von 30 Prozent im kommenden Jahr auf 15 Prozent für all jene Entwickler reduzieren zu wollen, die weniger als 1 Million pro Jahr erwirtschaften.

Eine großzügige Geste die es Entwicklern ermöglichen soll, so die Außendarstellung Apples, mehr Geld in die Verbesserungen ihrer Apps zu investieren. Marktbeobachter werten die Ankündigung hingegen als Reaktion Apples auf laufende Untersuchungen von Wettbewerbshütern in Europa und den USA.