Zwischenfazit zum Warntag 2022: Diesmal wurde erfolgreich gewarnt

Diese sollen unter anderem über den Fragebogen zum bundesweiten Warntag 2022 ausgewertet werden, dessen Beantwortung etwa fünf bis zehn Minuten in Anspruch nehmen soll und vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen durchgeführt wird. Alle interessierten Bürger sind dazu aufgerufen an der Beantwortung des Fragebogens teilzunehmen. Dieser lässt sich noch bis zum 15. Dezember 2022 ausfüllen.

Nach vorläufiger Bewertung der Behörde haben die Warnsysteme bundesweit ausgelöst und nicht nur für Meldungen in Radio, Fernsehen und auf Informationstafeln in Großstädten gesorgt, sondern auch Warn-Applikationen zum Klingeln gebracht und die DE-Alert Warnmeldungen über den Cell-Broadcast-Standard an kompatible Geräte zugestellt. Eine Besonderheit bei den Cell-Broadcast-Warnmeldungen: Hier erfolgte anders als bei Warn-Anwendungen wie KATWARN keine Entwarnung.

