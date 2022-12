Googles Jahresrückblick 2022: iPhone 14 in den Top-10

Was auffällt: In diesem Jahr scheinen Technik-Themen nur eine nachgeordnete Rolle gespielt zu haben und mussten gesellschaftlichen und politischen Themen das Feld überlassen.

Wie gewohnt konzentriert sich Googles Jahresrückblick auf ausgewählte Kategorien, zu denen in diesem Jahr Schlagzeilen, Abschiede, Persönlichkeiten, Politiker, Serien, Memes sowie Was-, Wie- und Warum-Fragen zählen.

Neben der Trendübersicht hat Google zudem das jährliche „Year in Search“-Video präsentiert, das auf knappen zwei Minuten versucht den Zeitgest des ablaufenden Jahres in einer Collage aus bewegten Bildern zu komprimieren.

Lässt man sich hier die weltweiten Suchanfragen anzeigen, taucht in den Top-10 der allgemeinen Online-Suchen auf Platz 8 auch das iPhone 14 auf. Wählt man hingegen ausschließlich die Darstellung für den deutschen Markt, spielt das iPhone 14 in den Top-10 keine Rolle. Hierzulande waren Affenpocken, die Frauen EM 2022, die Nations League und der Massenmörder Jeffrey Dahmer nachgefragter.

Der Suchmaschinen-Anbieter Google hat seinen Jahresrückblick 2022 veröffentlicht und bietet diesen wie gewohnt wieder in mehrfacher Ausführung an. Zum einen werfen die Google Trends auf dieser Sonderseite einen Blick auf die meistgesuchten Begriffe und Fragen des zurückliegenden Jahres.

