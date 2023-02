Zweifelhafte Authenticator-Apps verstoßen gegen App-Store-Regeln

Wir haben ja zu Wochenbeginn erst erklärt, wie man mithilfe von Apples Passwortverwaltung iCloud-Schlüsselbund auch Codes für die 2-Faktor-Authentifizierung generieren kann. Falls ihr nicht ohnehin schon auf einen Passwort-Manager setzt, der diese Funktion inklusive hat, oder eine der bekannteren Apps für diesen Zweck wie Ravio OTP, den Google Authenticator oder Authy verwendet, greift ihr wohl besser auf Apples Bordmittel zu, anstelle jetzt nach einer Alternative im App Store zu suchen. Dort tummeln sich nämlich gerade jede Menge sogenannter Authenticator-Apps, die es allem voran auf euer Geld abgesehen haben.

Auf diesen Misstand macht Kevin Archer aufmerksam, seines Zeichens Entwickler der 2FA-App Authenticator. Archer ärgert sich gerade über unseriöse Neuzugänge in diesem Bereich, offenbar hat die Twitter-Ankündigung, künftig Geld für das Versenden von 2-Faktor-Codes per SMS dazu geführt, dass sich hier diverse zwielichtige Anbieter eine goldene Nase verdienen oder gar Zugang zu persönlichen Daten erschleichen wollen.

Let me show you something interesting. This app was released on 02/19/2023 and ranks 5 for "authenticator app" in the US App Store. As you can see from the video, once you tap on "X" to close the paywall, you will get triggered in subscription confirmation. pic.twitter.com/JI7XBcAy1s

— Kevin Archer (@IM_Kevin_Archer) February 21, 2023