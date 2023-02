USB-C-Netzteil mit 20 Watt: Im Doppelpack für jeweils 5,76 Euro

Anker sucht derweil per Preisnachlass Käufer für sein Ladegerät PowerPort III 65W mit zwei USB-C-Anschlüssen. Der reguläre Preis wurde hier vorübergehend um 15 Euro auf 39,99 Euro reduziert. Zudem bietet Anker aktuell auch seine Mega-Powerbank Anker 737 PowerCore 24K vergünstigt an. Für den Akku mit integriertem Display, 24.000 mAh Kapazität und einer Leistung von maximal 140 Watt bezahlt man vorübergehend 127,50 Euro anstatt 150 Euro.

Dem Hersteller zufolge unterstützt das 20-Watt-Netzteil den Schnelllademodus neuerer Apple-Geräte und lädt ein iPhone 11 oder neuer in nur 30 Minuten zur Hälfte auf. Die verbaute Elektronik passt dabei die Ladeleistung automatisch an das verbundene Gerät an.

