iPhone der ersten Generation für 60.000 Euro verkauft

Hat noch jemand ein iPhone von 2007 im Schrank? Originalverpackt hat das am 9. Januar vom damaligen Apple-Chef Steve Jobs vorgestellte Gerät bei einer Auktion im amerikanischen Baton Rouge umgerechnet knapp 60.000 Euro gebracht.

Apple hat das erste iPhone sechs Monate nach seiner initialen Präsentation zunächst in den USA und später im gleichen Jahr vom 9. November an dann auch in Deutschland in den Handel gebracht. Bei dem jetzt im Rahmen der Auktion verkauften Gerät handelt es sich um die größere Version der allerersten Version, die mit wahlweise vier oder acht Gigabyte Speicherplatz zum Preis von 499 beziehungsweise 599 Dollar angeboten wurde. Noch vor dem Verkaufsstart in Deutschland wurde das Gerät dann mit acht Gigabyte Speicher in der Standardausstattung angeboten – inzwischen sind wir hier bei maximal einem Terabyte angelangt.

Auch der Bildschirm des ersten iPhone war mit seinen 3,5 Zoll verglichen mit den heutigen Modellen noch winzig und die damals verbaute Kamera brachte es gerade mal auf eine Auflösung von zwei Megapixeln.

iPhone-Wert hat sich verhundertfacht

Bei der vom Auktionshaus LCG Auctions durchgeführten Online-Versteigerung konnte man im Zeitraum zwischen dem 2. Februar und dem 19. Februar Gebote abgeben. Nach einem Start bei 2.500 Dollar präsentierten sich die Angebote der Interessenten zunächst verhalten, so richtig in Fahrt kam die Auktion erst an ihrem letzten Tag, an dem sich der gebotene Kaufpreis innerhalb von wenigen Stunden mehr als verdoppelt hat.

Der neue, anonyme Besitzer darf sich jetzt über ein originalverpacktes und in Folie verschweißtes iPhone der ersten Generation freuen, dürfte sich zugleich aber auch der Tatsache bewusst sein, dass mit dem Öffnen dieser Verpackung ein drastischer Wertverlust einhergeht. Somit ist anzunehmen, dass das begehrte Objekt auch weiterhin ein ungestörtes Dasein im versiegelten Karton fristet.

Für die Verkäuferin hat es sich in jedem Fall gelohnt, das iPhone über 16 Jahre hinweg ungeöffnet zu lassen. Vor drei Jahren hatte die Frau einen Auftritt in der amerikanischen TV-Show „Tresure Hunt“, wo der Wert des Geräts noch mit vergleichsweise enttäuschenden 5.000 Dollar geschätzt wurde.



Das ungeöffnete iPhone bei „Treasure Hunt“