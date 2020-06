Zwei-Faktor-Authentifizierung für eufy-Kameras aktiv

Besitzer der Sicherheitskameras von eufy können ihre Benutzerkonten nun zusätzlich zum Passwort durch Zwei-Faktor-Authentifizierung schützen. Der Hersteller hat die Funktion für Deutschland freigeschaltet.

Um die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren, müsst ihr die Einstellungen der eufy-App und dort die Kontoeinstellungen öffnen. Unter den Benutzerdaten findet sich hier nun die neue Möglichkeit zur Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung.

eufy bietet zwei verschiedene Varianten zur zusätzlichen Bestätigung an. Ihr könnt euch den Sicherheitscode an die mit dem Benutzerkonto hinterlegte E-Mail-Adresse oder auch per SMS zusenden lassen. Letzteres erfordert natürlich die Eingabe einer Telefonnummer.

Die Einrichtung muss abschließend über einen auf dem gewünschten Weg zugestellten PIN-Code bestätigt werden. Fortan genügt es beim Zugriff auf das Konto nicht mehr, nur das Passwort einzugeben, sondern der Zugang muss zusätzlich noch durch einen nur fünf Minuten lang gültigen PIN-Code bestätigt werden. Auf diese Weise lässt sich das Benutzerkonto sicher gegen unbefugten Zugriff schützen.

Wir hatten das Fehlen der Zwei-Faktor-Option bereits bei unserem Review der eufy-Türklingel kritisiert. Die Neuerung sorgt für ein deutlich besseres Gefühl bei der Verwendung der Geräte. Einmal aktiviert, könnt ihr ein Gerät als „vertrauenswürdiges Gerät“ in der App hinterlegen und müsst den zusätzlichen Code hierfür fortan nicht mehr eingeben. Die Option schützt also explizit vor unbemerkten Fremd-Anmeldungen, falls jemand über die nötigen Anmeldedaten verfügt.

Die HomeKit-Kompatibilität der Produkte (die Türklingel kommt noch) ist von dieser Einstellung nicht betroffen. Die eufy-Kameras können wahlweise nur über HomeKit oder gleichzeitig auch über die eufy-App verwendet werden. Wir empfehlen aufgrund des deutlich erweiterten Funktionsumfangs letztere Option.

Unsere aktuellen eufy-Reviews findet ihr hier: