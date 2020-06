Einkaufsliste HNGRY jetzt auch ohne Anmeldung nutzbar

Die Entwickler der Einkaufslisten-App HNGRY zeigen sich weiter bemüht, auch die Wünsche von Anwendern zu berücksichtigen. So lässt sich die App in der neuesten Version auch komplett ohne Anmeldung verwenden. Eine Option, die auch in den Kommentaren zu unserer vergangenen Berichterstattung zur App immer wieder gewünscht wurde.

Wem es genügt, die App für sich alleine auf dem iPhone zu verwenden, der kann den Anmeldeprozess beim ersten Start jetzt überspringen. Bei Bedarf kann ein Login auch später noch jederzeit erstellt werden, beispielsweise um Push-Mitteilungen zu erhalten, die Listen auf mehreren Geräten zu benutzen oder sie mit anderen Nutzern zu teilen.

Wenn es ums Thema Teilen geht, kann HNGRY mit den neu hinzugefügten Möglichkeiten punkten, den Inhalt von Listen jetzt auch über WhatsApp oder Mail weiterzuleiten. Zudem wurde der in der Anwendung hinterlegte Produktkatalog weiter verbessert.

Bereits seit vergangenem Monat bietet die Anwendung die Möglichkeit, eigene Produkte in Kategorien unterzubringen. Ebenso versprechen die Entwickler, dass das Hinzufügen von Produkten über Siri mittlerweile einfacher funktioniert.

HNGRY lässt sich kostenlos im App Store laden und nutzen. Das Projekt wird aus dem Werbeetat des Hausgeräteherstellers Liebherr finanziert.