Zwei Drittel aller Deutschen bezahlen kontaktlos

Die Digitalstudie 2023 der Postbank bestätigt, was sich auch im Alltagsleben immer deutlicher erkennen lässt. Das kontaktlose Bezahlen mit entsprechend ausgestatteten Karten oder dem Smartphone ist massiv auf dem Vormarsch. Ein Drittel aller Befragten könnten der Umfrage zufolge mittlerweile komplett auf Bargeld verzichten.

Laut der Postbank setzen mittlerweile fast zwei Drittel aller Menschen in Deutschland ein kontaktloses Bezahlverfahren. Vor vier Jahren machten dagegen lediglich ein Drittel von diesen Möglichkeiten Gebrauch. Es wird niemand überraschen, dass die Akzeptanz der neuen Möglichkeiten vor allem in der Personengruppe zwischen 18 und 39 Jahren am höchsten liegt. Hier nutzen 79 Prozent der Menschen die kontaktlosen Bezahlverfahren, während es bei Personen im Alter von 40 und mehr Jahren nur noch 58 Prozent sind.

Grafiken: Postbank (Iulia Ghimisli/shutterstock)

Die Digitalstudie der Postbank macht hierbei allerdings auch starke regionale Unterschiede aus. In Berlin liegt der Anteil der mobil oder kontaktlos bezahlenden mittlerweile bei 77 Prozent, im Saarland sind es dagegen nur 57 Prozent.

„Bequem und sauber“

Als Hauptgrund für die Verwendung von mobilen Bezahlverfahren wie Apple Pay führen deren Nutzer den damit verbundenen Komfort an. 56 Prozent finden es schlicht einfacher und schneller, als mit Bargeld zu bezahlen. 55 Prozent freuen sich darüber, dass sie ihre Bankkarte nicht mitnehmen oder suchen müssen.

Bei den Kartenzahlern dominiert die Aussage, dass das Bezahlen einfacher und schneller ist, als mit Bargeld zu bezahlen (81%). Zudem führen 39 Prozent auch hygienische Gründe für die Wahl dieses Bezahlverfahrens an.

Ein Drittel will das Bargeld abschaffen

Die Entwicklung sorgt zudem dafür, dass auch die Bereitschaft, das Bargeld abzuschaffen, zunehmend steigt. Der aktuellen Digitalstudie der Postbank zufolge würde dies inzwischen jeder dritte Teilnehmer begrüßen, unter den 18- bis 39-Jährigen sogar 57 Prozent, bei den Befragten ab 40 Jahren hingegen nur 22 Prozent.

Im Rahmen der Digitalstudie der Postbank wurden im August 3.038 Bundesbürger befragt. Um eine bevölkerungsrepräsentative Struktur abzubilden, erfolgte dabei eine Gewichtung der Stichprobe nach Bundesland), Alter und Geschlecht.