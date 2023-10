Zuverlässiges Paket-Tracking 2023: AfterShip, 17TRACK und Parcel

Die Parcel-App zur Sendungsverfolgung wird zuverlässig gepflegt, häufig aktualisiert und sieht sehr gut aus. Die Anwendung bietet in der Basisversion jedoch nur eine beschränkte Paketverfolgung, bei der Push-Mitteilungen fehlen und die auf drei gleichzeitige Sendungen gedeckelt ist. Wer diese Beschränkungen aufheben will, bezahlt fünf Euro jährlich als klassisches App-Store-Abonnement.

Wer hin und wieder bei China-Exporteuren wie AliExpress oder GeekBuying bestellt, hat sicherlich schon Kontakt mit dem in der Volksrepublik populären Tracking-Anbieter 17TRACK gemacht. Die Anwendung versteht sich auf das Nachverfolgen zahlreicher Lieferdienste und kann kostenlos genutzt werden, wenn eine bestimmte Anzahl gleichzeitig aktiver Tracking-Vorgänge nicht überschritten wird. 17TRACK reagiert auf Veränderungen des Lieferstatus mit am schnellsten.

