17Track: Paket-Tracking-App kennt über 1000 Paket-Dienstleister

Einen Vorgeschmack auf den schleichenden Untergang hatte Deliveries schon seit dem vergangenen Herbst geliefert. Damals stellte DHL das eigene Tracking-System um, was in Konsequenz nicht nur dazu führte, dass der Deliveries-Entwickler zusätzliche Server zur Abfrage des Tracking-Dienstes einsetzen musste, sondern häufig auch gar keine Antworten mehr von DHL bekam und entsprechend auch keine Aktuellen Paketinformationen mehr anzeigen konnte.

Perspektivisch hätte man weder die Ressourcen noch die Zeit sich immer wieder an die zahlreichen Systemänderungen der Paket-Dienstleister anzupassen. Bestandskunden müssten über kurz oder lang damit rechnen, dass mehr und mehr Transport-Dienstleister nicht mehr in gewohnter Qualität überwacht werden könnten.

