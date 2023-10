Paket-Tracking-App „ParcelTrack“ komplett funktionslos

„"ParcelTrack"“ zählte eine Zeit lang zu den beliebtesten und wohl auch besten Anwendungen, wenn es um die Sendungsverfolgung von Paketsendungen geht. Zumindest bis auf weiteres würden wir aber dringend davon abraten, Geld in die App zu stecken. "ParcelTrack" lässt sich zwar weiterhin im App Store laden und bietet dort auch ein Premium-Upgrade zum Preis von 2,99 Euro an, die App ist aber in beiden Varianten ohne Funktion.

Der Leistungsumfang und auch die Zuverlässigkeit von "ParcelTrack" hat schon über die vergangenen Jahre hinweg merklich nachgelassen, mittlerweile ist die Anwendung aber komplett funktionslos. Es werden nun gar keine Lieferdienste mehr angezeigt und auch von Premiumkunden archivierte Sendungen sind komplett verschwunden. Daher verzichten wir auch bewusst auf die Links zum Download im App Store und der Webseite des Entwicklers.

„ParcelTrack“-Webseite auch nur über Umwege erreichbar

Der Besuch der "ParcelTrack"-Webseite ist ohnehin nur noch eingeschränkt möglich. Aufgrund eines fehlenden Zertifikats bekommt man hier erst einmal eine Sicherheitswarnung angezeigt. Auf Kontaktversuche hat der Entwickler schon vor geraumer Zeit nicht mehr reagiert.

Wer den Premium-Kauf in der "ParcelTrack"-App unlängst erst getätigt hat und sich jetzt mit der fehlenden Leistung konfrontiert sieht, hat die Möglichkeit, wie hier beschrieben eine Rückerstattung anzufordern. Dies dürfte Apple auch darauf aufmerksam machen, dass die App zwar angeboten wird, aber komplett funktionslos ist.

Ihr letztes großes Update hat die "ParcelTrack"-App vor drei Jahren gesehen. Bereits dieser Aktualisierung ging eine längere Auszeit voraus und der Entwickler wollte fortan jedoch wieder regelmäßig um die Pflege und Weiterentwicklung der Anwendung kümmern. Davon ist seit dem mittlerweile mehr als zwei Jahre zurückliegenden Update für die Anwendung nichts mehr zu sehen.

AfterShip als Alternative

Die Auswahl der verfügbaren Paket-Tracking-Apps ist ohnehin mittlerweile deutlich geschrumpft. Mit „Lieferungen“ (Deliveries) hat sich auch unser einstiger Favorit mehr oder weniger verabschiedet und hat nur noch einen Teil seines ursprünglichen Funktionsumfangs im Programm.

Zuletzt haben wir in diesem Bereich eine Empfehlung für „AfterShip“ an euch weitergegeben. Die Anwendung ist schlicht aber funktional, lässt sich kostenlos nutzen und bietet auf Wunsch auch die automatische Übernahme von Sendungscodes aus euren E-Mails an.