Zur Filmpremiere: Apple und TETRIS mit merkwürdiger Kooperation

Bereits Mitte Februar angekündigt, startet morgen der neue TETRIS-Spielfilm auf Apples Video-Streaming-Dienst Apple TV+. Was auf den ersten Blick nicht sonderlich spannend klingt, besitzt das Potenzial für einen durchaus unterhaltsamen Abend.

TETRIS 2023 stimmt eher traurig

So kombiniert die Apple-Produktion interessante Schauspieler und fiktive Elemente mit der im Kern durchaus authentischen Exportgeschichte des in Russland programmierten Spiele-Klassikers. Der Film spielt im Jahr 1988, also vier Jahre nach der initialen TETRIS-Erfindung und erzählt die Geschichte des Amerikaners Henk Rogers (Taron Egerton) der aus der sowjetischen Spielidee einen globalen Erfolgstitel macht, der in den letzten 35 Jahren hunderte Millionen Kopien verkaufen konnte.

Erwähnenswert ist, dass die aktuell im App Store verfügbare TETRIS-Version inzwischen weit entfernt vom Klassiker ist und kein flüssiges Spiel mehr zulässt. Wir wagen sogar zu behaupten, dass die TETRIS-Ausgabe 2023 in ihrer jetzigen Form die Welt wohl nicht noch ein zweites Mal erobern würde.

Zum einen verlangt das Spiel knapp vier Euro monatlich, um die vorhandene Reklame auszublenden, zum anderen ist ein Großteil der modernen TETRIS-Mechaniken darauf ausgerichtet, euch kostenpflichtige Goldmünzen anzudrehen.

Münzen gegen Gratismonat für Neukunden

Dies scheint zumindest Apple zu gefallen. So kooperieren Cupertino und die TETRIS-Macher zum morgigen Start des TETRIS-Films miteinander. In der TETRIS-App sollen sich 2000 erspielte (oder für 5,99 Euro gekaufte) Goldmünzen gegen einen Gratis-Monat Apple TV+ eintauschen lassen. Allerdings kann die Promo-Aktion ausschließlich von Nutzern in Anspruch genommen werden, die Apple TV+ zuvor noch nicht ausprobiert haben.

Aktuell ist es in der offiziellen TETRIS-App nur über Umwege möglich ein normales TETRIS-Spiel bis zu seinem organischen Ende zu spielen. Die Anwendung offeriert vor allem kleine Herausforderungen mit künstlich verkürzten Partien. Hier dürfen wir alternativ unseren Langzeit-Tipp Falling Lightblocks empfehlen.