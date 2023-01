Solitär, Tetris und Minesweeper: Diese iPhone-Apps empfehlen wir

Kennen gelernt haben wir Minesweeper um Bürozeit an einem Windows-PC totzuschlagen und dank einer Variante des Stockholm-Syndroms anschließend eine fast schon freundschaftliche Bindung zu dem kleinen Logik-Spiel aufgebaut. Dieses wird von Mineswifter bestmöglich für das iPhone umgesetzt und lässt sich nach dem Kauf der mit 2,49 Euro spottbilligen App auch auf dem Mac und dem iPad zocken. Ein ausgesprochener Download-Tipp. Wer noch skeptisch ist, der spielt die Lite-Version der Macher an.

