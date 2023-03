Spotify Family: Verpasste Adressbestätigung sperrt Konto 12 Monate

Die betroffenen Accounts werden dann in ein Spotify-Gratiskonto mit Werbeeinblendungen umgezogen und automatisch mit einer zwölfmonatigen Sperre belegt, die eine Rückkehr in die Familie unmöglich macht.

Um dies in Erfahrung zu bringen, ist Spotify dazu übergegangen den Anwendern seiner so genannten Familiy-Option eine Adressabfrage per E-Mail zuzustellen. Mit dieser werden die bis zu fünf konfigurierten Familienmitglieder dazu aufgefordert, die vom Familien-Administrator angegebene Postanschrift ihrerseits zu bestätigen. Ein formaler Prozess, der sicherstellen soll, dass die jeweiligen Nutzer unter einem Dach wohnen und damit überhaupt Anspruch auf den preisreduzierten Streaming-Zugang haben.

