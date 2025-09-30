Zunehmende Kommerzialisierung: ChatGPT um direkten Einkauf erweitert

OpenAI entwickelt ChatGPT zunehmend von einem reaktiven Werkzeug zu einer aktiven Plattform, die selbst Inhalte und Vorschläge an Nutzer ausspielt. Erst kürzlich wurde mit ChatGPT Pulse ein Dienst eingeführt, der täglich personalisierte Updates liefert, ohne dass der Nutzer aktiv fragen muss. Nun folgt mit Instant Checkout eine direkte Einkaufsfunktion.

Beginnende Enshittification?

Eine Entwicklung, die viele Nutzer unglücklich macht, weil sich die beliebte Plattform damit stärker von den Bedürfnissen der Nutzer zu lösen scheint und eigene Geschäftsinteressen in den Vordergrund rückt. Kritiker sehen hier erste Anzeichen für das, was als Enshittification bezeichnet wird.

Unter dem Begriff, den die deutsche Wikipedia mit „Verscheißigung“ übersetzt, versteht man den schleichenden Qualitätsverlust digitaler Plattformen, wenn Betreiber ihre Monetarisierung ausbauen, Kosten reduzieren und Produkte dadurch weniger nutzerfreundlich werden. Mit zunehmender Kommerzialisierung geraten die Interessen von Anbietern und Anwendern in Konflikt. Dies kann zu einem Überangebot an irrelevanten Inhalten. Erste Stimmen befürchten, dass ChatGPT mit Funktionen wie Pulse und Instant Checkout genau diesen Weg eingeschlagen hat.

Einkauf direkt aus der Unterhaltung

Instant Checkout erlaubt es, Produkte innerhalb von ChatGPT zu suchen und direkt zu kaufen. Nutzer geben wie gewohnt Anfragen ein und erhalten Vorschläge, die aus den Daten der Händler stammen. Ein Wechsel zu externen Onlineshops entfällt. Die technische Grundlage bildet das Agentic Commerce Protocol (ACP), ein offener Standard von OpenAI und dem Zahlungsanbieter Stripe. Händler bleiben dabei rechtlich Verkäufer der Ware und behalten die Kontrolle über Bestellungen, Zahlungen und Kundenbeziehungen.

Die Produktsuche ist kostenlos, Gebühren fallen nur bei erfolgreichen Verkäufen an. Käufer können Varianten auswählen, Preise sehen und direkt im Chat bestellen. Plus- und Pro-Abonnenten können ihre gespeicherten Versand- und Zahlungsdaten automatisch einfügen lassen. Bezahlt wird unter anderem per Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay oder Link von Stripe.

Anders formuliert: Nur wenn ihr auch kauft verdienen die ChatGPT-Macher Geld.

Die Funktion steht aktuell nur in den USA zur Verfügung. OpenAI plant jedoch eine Ausweitung auf weitere Märkte.