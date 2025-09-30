Gratis-App AnyTalk: Diktieren, transkribieren und zusammenfassen

Die neue iPhone-App AnyTalk verarbeitet gesprochene Inhalte vollständig lokal auf dem Gerät. Im Gegensatz zu vielen etablierten Diensten werden weder Audiodaten noch daraus erzeugte Texte auf Server hochgeladen.

Diktieren, transkribieren und zusammenfassen

Die App richtet sich an Nutzer, die Sprachaufzeichnungen wie Meetingprotokolle, Vorlesungsmitschriften oder spontane Ideen schnell in Text umwandeln und zusammenfassen möchten und nutzt dafür das Foundation Modell von Apple Intelligence. Durch die ausschließliche Verarbeitung auf dem iPhone bleiben alle Inhalte privat und verlassen das Gerät nicht.

Die Funktionsweise ist einfach gehalten. Nach der Aufnahme genügt ein Antippen, um Sprache in Text umzuwandeln. Ein weiterer Schritt erzeugt eine kurze, prägnante Zusammenfassung. Dadurch können Anwender lange Sprachaufzeichnungen schnell überblicken, ohne sie vollständig lesen zu müssen. Die App arbeitet nach Angaben des Entwicklers ohne Werbeanzeigen, Abonnements oder zusätzliche Cloud-Dienste und ist vollständig kostenlos verfügbar.

Schlanke App mit Apple-Intelligence-Unterbau

Die AnyTalk-App ist mit nur rund zwölf Megabyte vergleichsweise klein und benötigt keine dauerhafte Internetverbindung. Sie nutzt den auf aktuellen iPhones verfügbare Apple-Intelligence-Unterbau, der es ermöglicht, von den KI-Vorarbeiten Apples zu profitieren. Dadurch werden Transkriptionen und Zusammenfassungen in kurzer Zeit erstellt, ohne dass Daten extern verarbeitet werden müssen.

Die App ist vor allem für Situationen gedacht, in denen Notizen schnell erstellt werden sollen. Studierende können Vorlesungen aufzeichnen und im Anschluss automatisch in kompakte Texte umwandeln. Angestellte haben die Möglichkeit, Besprechungen zu protokollieren oder Ideen unterwegs festzuhalten, ohne sich um Abo- oder Datenschutzfragen kümmern zu müssen.

Wir haben gute Ergebnisse mit englischen Eingaben ausgespuckt bekommen, bei deutschen Texten tut sich die noch junge App derzeit jedoch ein wenig schwer. Nichts desto trotz glauben wir, dass AnyTalk ruhig im Blick behalten werden darf. Die App hat Potenzial.