Gratis-App AnyTalk: Diktieren, transkribieren und zusammenfassen

Transkription und Zusammenfassungen ohne Cloud
Die neue iPhone-App AnyTalk verarbeitet gesprochene Inhalte vollständig lokal auf dem Gerät. Im Gegensatz zu vielen etablierten Diensten werden weder Audiodaten noch daraus erzeugte Texte auf Server hochgeladen.
Die App richtet sich an Nutzer, die Sprachaufzeichnungen wie Meetingprotokolle, Vorlesungsmitschriften oder spontane Ideen schnell in Text umwandeln und zusammenfassen möchten und nutzt dafür das Foundation Modell von Apple Intelligence. Durch die ausschließliche Verarbeitung auf dem iPhone bleiben alle Inhalte privat und verlassen das Gerät nicht.
Die Funktionsweise ist einfach gehalten. Nach der Aufnahme genügt ein Antippen, um Sprache in Text umzuwandeln. Ein weiterer Schritt erzeugt eine kurze, prägnante Zusammenfassung. Dadurch können Anwender lange Sprachaufzeichnungen schnell überblicken, ohne sie vollständig lesen zu müssen. Die App arbeitet nach Angaben des Entwicklers ohne Werbeanzeigen, Abonnements oder zusätzliche Cloud-Dienste und ist vollständig kostenlos verfügbar.
Schlanke App mit Apple-Intelligence-Unterbau
Die AnyTalk-App ist mit nur rund zwölf Megabyte vergleichsweise klein und benötigt keine dauerhafte Internetverbindung. Sie nutzt den auf aktuellen iPhones verfügbare Apple-Intelligence-Unterbau, der es ermöglicht, von den KI-Vorarbeiten Apples zu profitieren. Dadurch werden Transkriptionen und Zusammenfassungen in kurzer Zeit erstellt, ohne dass Daten extern verarbeitet werden müssen.
Die App ist vor allem für Situationen gedacht, in denen Notizen schnell erstellt werden sollen. Studierende können Vorlesungen aufzeichnen und im Anschluss automatisch in kompakte Texte umwandeln. Angestellte haben die Möglichkeit, Besprechungen zu protokollieren oder Ideen unterwegs festzuhalten, ohne sich um Abo- oder Datenschutzfragen kümmern zu müssen.
Wir haben gute Ergebnisse mit englischen Eingaben ausgespuckt bekommen, bei deutschen Texten tut sich die noch junge App derzeit jedoch ein wenig schwer. Nichts desto trotz glauben wir, dass AnyTalk ruhig im Blick behalten werden darf. Die App hat Potenzial.
Entwickler: Deep Space Boundary Technology Co., Ltd.
Laden
Kann das schon nicht die neue, iOS 26 Sprachmemo App selbst?
Du kannst das in der Notizen App per Notiz und dort per „Audio aufnehmen“ durchaus ähnlich handhaben.
Yo, aber aus unerfindlichen Grund macht er bei mir die Zusammenfassung nicht ohne Internetzugang (iPhone 15 Pro Max, IOS 26)
Hat jemand ne Idee, wo dran das liegen könnte?
App kurz getestet, Aufnahme funktioniert, weiße Schrift auf weißen Hintergrund eher schwierig zu lesen.
Die App braucht noch Zeit :-)
Eben mal auf Reddit geschaut. Scheint das Wochenendprojekt einer einzelnen Person zu sein und da wird es noch weitere Verbesserungen geben.
Zumindest ist der Text bei mir lesbar und nach Download des Sprachpaketes auch auf Deutsch. Die Zusammenfassung ist leider auf englisch aber das lässt sich recht einfach übersetzen. Dummerweise braucht man dazu wieder einen externen Dienst.
Nur eben nicht lokal, oder?
Das steht doch eins zu eins im Text???!!
lies doch bitte den Text
Doch lokal und bedarf keine Internetverbindung.
Ein Headline Leser.
Vielleicht wäre hier ein kurzer Hinweis zur App „Neon – Money Talks“ angebracht.
Falls die Frage aufkommt, warum das lokal passieren sollte
Hab nun das erste Mal von „Neon – Money Talk“ gelesen. Zuerst dachte ich, dass ist eine „Satire“, aber nein. Das ist echt!
Wer nutzt denn solch einen „Dienst“ freiwillig?
Amerikaner, deren drei Jobs kaum reichen, um die Krankenversicherung und das College zu bezahlen und die deshalb nach den 15 ct/Minute greifen.
Und man muss gar nicht so weit schauen: Pfandflaschensammler werden neidisch bei der Vergütung!
Bei dieser Beschreibung der App im App Store habe ich alles verstanden. Es gibt aber etliche Fälle, wo ich den Text gerne ins Deutsche übersetzen lassen würde. Das kann ich aber nicht, da man Texte dort nicht kopieren kann/übersetzen kann. Hat jemand einen Tipp für mich?
Aiko vielleicht?
VOR dem Transkripieren oben rechts auf die drei Punkte klicken. Beim ersten Mal natürlich das deutsche Sprachpaket runterladen.
Englisch lernen.
WHISPER transkribiert unglaublich gut, besser als das Apple-Model hier. Dann einfach den Text kopieren und bspw mit ChatGPT übersetzen lassen.
Allerdings ist die App ziemlich groß, da sie nach dem Erststart das Übersetzungsmodel runterlädt.
Welche Whisper App für iOS oder MacOS ist denn die beste?
Wenn man sucht findet man recht viele.
Man sollte darauf hinweisen, dass die unerlaubte Aufnahme von Gesprächen usw. in Deutschland strafbar sein sein. Siehe hierzu § 201 StGB
Oh je, dann muss ja an jeden Artikel jeder Gesetzestext angehängt werden.
Soviel Verstand werden die geneigten Leserinnen und Leser hier haben, um das zu wissen.
Aber danke für den Hiweis.
Entsprechende sollte man vorab die Einwilligung einholen, dass eine Aufzeichnung erfolgt
Jedes Diktat muss manuell auf deutsche Transkriptionen umgestellt werden. Das ist lästig und zu viel Aufwand.
Entwickler ist aus China und bietet nur diese eine App an. Finde ich nicht sehr vertrauenswürdig.
Ist wohl ein Einzelkämpfer, der die App zusammengestrickt hatte. Zumindest hat der Entwickler die App auf Reddit beworben und ist dort sehr aktiv in der Beantwortung von Fragen.
Was soll passieren, wenn sie lokal funktioniert?
…das sie doch nicht nur lokal funktioniert?
Wird das von Apple geprüft das sie „lokal funktioniert“?
Leider gibt es ja bei iOS keine Funktion um die Netzwerk-Aktivität einer App zu unterbinden.
Und was ist dann das Geschäftsmodell hinter der App?
Aktuell scheint es nur ein gelangweilter Programmierer gewesen zu sein, der die App schnell mit Bordmitteln von iOS und Apple Intelligence zusammengebaut hat. Da muss man (derzeit) noch keinen Businesscase vermuten.
Meine Kommentare werden hier nicht angezeigt. Es erscheint eine Meldung, dass sie geprüft werden. Anschließend erscheinen sie aber nicht.
Doch. Ich sehe 3 Kommentare von dir
Das mit der Freigabe ist hier so hit and miss. Mal direkt, mal später, mal schwarzes Loch. Jedenfalls sehr intransparent.
Läuft dann ja wohl nicht mit älteren iPhones ohne Apple AI.
Exakt.