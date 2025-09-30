Geheimtipp Cosmos: Freie Audio-Player-App mit iCloud-Sync

Mit Cosmos steht iPhone- und iPad-Nutzern ein neuer Musikplayer zur Verfügung, der vollständig ohne Internetverbindung funktioniert. Die App kann Audiodateien in Formaten wie FLAC, MP3 und WAV direkt abspielen und bietet zwei Wege zur Verwaltung der eigenen Sammlung.

Nutzer können ihre Titel ausschließlich lokal speichern oder über iCloud Drive zwischen Geräten synchronisieren. Dadurch lassen sich Playlisten, Favoriten und Metadaten sowohl offline als auch auf mehreren Geräten nutzen.

Die Bibliothek von Cosmos arbeitet automatisch: Importierte Dateien werden erkannt, sortiert und mit den in den Audiodateien hinterlegten Informationen wie Interpret, Albumtitel oder Coverbildern versehen. Wer seine Musik bereits in iCloud Drive organisiert hat, kann diese direkt einbinden. Alternativ lassen sich Dateien manuell in den lokalen Speicher verschieben, um sie ausschließlich auf einem Gerät verfügbar zu halten.

Erweiterte Funktionen und Sprachsteuerung

Cosmos unterstützt verlustfreie Audioqualität und bietet eine präzise Anpassung des Klangs über einen grafischen Equalizer. Individuelle Einstellungen können gespeichert und jederzeit abgerufen werden. Die Wiedergabe profitiert von Funktionen wie ReplayGain, das Lautstärkeunterschiede zwischen Titeln automatisch ausgleicht, sowie von der Anzeige eingebetteter Coverbilder.

Zusätzlich ist die App in Siri integriert. Nutzer können Wiedergabe, Playlisten und Favoriten per Sprachbefehl steuern, wobei Befehle auf Englisch und Französisch verstanden werden. Auch die Suche nach Playlisten oder Titeln funktioniert sprachbasiert, wie genau dokumentiert der Entwickler hier.

Die Anwendung wird von dem unabhängigen Entwickler Raphael Boullay Le Fur betreut. Er bietet den Player kostenlos an, ohne Werbung oder In-App-Käufe. Fehler oder Verbesserungsvorschläge können direkt über die Projektseite auf GitHub gemeldet werden. Cosmos ist quelloffen und lässt sich so von allen interessierten Nutzern prüfen oder weiterentwickeln.