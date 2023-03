Mit iOS 16: Apples „Live Text“ in Videos benutzen

Der Apple Support erinnert mit einem kurzen How-To-Video nochmal an die mit iOS 16 eingeführte Möglichkeit, die Systemfunktion „Live Text“ auch in Videos zu verwenden. Bereits zuvor schon war es ja möglich, Text in auf dem iPhone angezeigten Fotos auszuwählen, um ihn dann mit Systemfunktionen wie Kopieren, Teilen oder Übersetzen weiterzuverarbeiten.

Mit iOS 16 hat Apple Live Text um die Möglichkeit zur Verwendung in Videos erweitert, die beispielsweise in Safari oder der Kamera- beziehungsweise der Fotos-App angezeigt werden. Wohlgemerkt gibt es hier jedoch noch einige gravierende Ausnahmen, so funktioniert das Ganze in Safari längst nicht auf allen Webseiten – allem voran ist hier YouTube bislang außen vor. Die technische Basis für Life Text ist in auf diesen mit Apples A12-„Bionic“-Prozessor ausgestatteten iPhone-Modellen vorhanden.