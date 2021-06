iPhone 12: Apple bietet drei neue MagSafe-Cases an

Preislich bleibt Apple den seit Einführung der Hüllen veranschlagten 55 Euro treu, die unabhängig vom iPhone-Modell gelten. Auf Amazon variieren die Straßenpreise der Apple-Silikon-Cases zwischen 40 und 55 Euro hin und her. Am günstigsten lassen sich hier Weiß und Zyperngrün mitnehmen.

Apple hat das Angebot an iPhone 12-Cases mit integrierter MagSafe-Kompatibilität erweitert und bietet die für iPhone 12 mini , iPhone 12 und 12 Pro und iPhone 12 Pro Max erhältlichen Schutzhüllen nun in den drei neuen Farbvarianten Leuchtorange, Sonnenblume und Wolkenblau ab.

