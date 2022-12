Zugriff auf iCloud-Daten auf eigene Geräte beschränken

Mit iOS 16.2, iPadOS 16.2 und macOS 13.1 hat Apple einen neuen Schalter in den Systemeinstellungen bereitgestellt, mit dem sich der Internetzugriff auf iCloud-Daten vollständig deaktivieren lässt. Nutzt man diese Option, so kann man nur noch von einem seiner als vertrauenswürdig klassifizierten Geräte aus auf die persönlichen, in der iCloud gespeicherten Daten zugreifen.

Erweiterter Datenschutz

Die neue Einstellung ist Teil jener Optionen, die Apple unlängst als Erweiterten Datenschutz für iCloud angekündigt hat. Standardmäßig ist die Möglichkeit, per Webbrowser und über die iCloud-Webseite auf persönliche Daten wie E-Mails, Kontakte, Kalender, Fotos, Notizen, Erinnerungen, Dateien und Dokumente zuzugreifen, seit jeher gegeben. Mit dem nun hinzugekommenen Schalter bietet sich allerdings die Möglichkeit, diese Form des externen Zugriffs zu verhindern. In der Folge können die genannten iCloud-Daten nur noch von persönlichen Apple-Geräten aus abgerufen werden.

Wer den neuen Schalter auf „Aus“ stellt, wird im gewohnten Alltag dann zunächst wohl auch keine Änderung bemerken. Von den eigenen, bei Apple als vertrauenswürdig hinterlegten Geräten aus ist auch der Zugriff auf iCloud über den Webbrowser weiterhin in vollem Umfang möglich. Was ihr zukünftig nicht mehr tun könnt, ist beispielsweise der Abruf eurer E-Mails über die iCloud-Webseite von einem Internet-Café oder dem Computer eines Freundes aus. Damit verbunden wird dann allerdings auch allen Unbefugten, die warum auch immer im Besitz der korrekten Zugangsdaten sind, ein solcher Zugriff unmöglich gemacht.

Neuer Schalter in den iCloud-Einstellungen

Auf dem iPhone oder iPad findet ihr den neuen Schalter in den Einstellungen, wenn ihr auf euren Namen und dann auf iCloud tippt. Scrollt in diesem Fenster ganz nach unten, bis ihr den Eintrag „Über das Internet auf iCloud-Daten zugreifen“ seht. Auf dem Mac findet ihr diesen Schalter über die Systemeinstellungen ebenfalls nach einem Klick auf euren Name im Bereich „iCloud“.

Apple weist im neuen Hilfe-Dokument „Den Internetzugriff auf deine iCloud-Daten verwalten“ auf die nun zusätzlich vorhandene Sicherheitsoption hin.