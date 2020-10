Zubehör laden möglich: Das iPhone als AirPods-Akku

Die neuen iPhone-Modelle scheinen über ihren MagSafe-Anschluss nicht nur in der Lage zu sein, sich von externen Stromquellen mit neuer Energie speisen zu lassen sondern besitzen zudem interne Vorbereitungen, um ihrerseits Energie an unterstützte Accessoires abgeben zu können.

A new MagSafe feature was hidden in Apple FCC filings: “In addition to being able to be charged by a desktop WPT charger (puck), 2020 iPhone models also support WPT charging function at 360 kHz to charge accessories [including] an external potential apple accessory in future.”

— Jeremy Horwitz (@horwitz) October 28, 2020